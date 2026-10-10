Ypê recebe nova decisão após suspensão de detergentes e desinfetantes

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O Ministério Público de São Paulo (MPSP) pediu o arquivamento da investigação sobre possíveis violações aos direitos dos consumidores envolvendoprodutos de limpeza da marca Ypê, fabricados pela Química Amparo Ltda.

A decisão considerou as medidas adotadas pela empresa após atuação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), incluindo a oferta de reembolso aos consumidores e a adoção de medidas de adequação sanitária.

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A fabricante também prestou esclarecimentos e apresentou um plano de melhoria da qualidade dos produtos. Além disso, decidiu realizar, por conta própria, o recolhimento dos sabões lava-roupas líquidos, mesmo sem determinação específica das autoridades.

A empresa também reforçou os canais de atendimento ao consumidor, como o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC), o site e as redes sociais, e disponibilizou mecanismos de troca dos produtos ou a devolução do dinheiro aos consumidores afetados.

Relembre o caso

Em maio de 2026, a Anvisa determinou a suspensão da fabricação, comercialização, distribuição e uso de diversos produtos de limpeza da Ypê após identificar falhas no processo de produção da Química Amparo, responsável pela fabricação dos itens.

A medida foi estabelecida pela Resolução RE nº 1.834/2026 e atingiu detergentes lava-louças, sabões líquidos para roupas e desinfetantes fabricados na unidade da empresa localizada em Amparo, no interior de São Paulo.

Segundo a Anvisa, a determinação atingiu os lotes dos produtos com numeração final 1.

A decisão foi tomada após uma inspeção sanitária realizada entre os dias 27 e 30 de abril de 2026, em ação conjunta com o Centro de Vigilância Sanitária de São Paulo (CVS-SP) e a Vigilância Sanitária de Amparo.

Durante a fiscalização, os técnicos identificaram falhas em etapas consideradas críticas do processo produtivo. O órgão apontou que as irregularidades indicavam risco à segurança sanitária dos produtos, com possibilidade de contaminação microbiológica, ou seja, pela presença indesejada de microrganismos que poderiam comprometer a segurança dos consumidores.