MUDANÇAS
Exame para CNH adota sistema de pontos e elimina baliza obrigatória
Postulantes podem somar até 10 pontos ao longo da avaliação ao volante
O processo de obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) passou por importantes reformulações em 2026. Entre as principais novidades estão a implementação de um sistema de pontuação na prova prática e o fim do teste de baliza como uma etapa isolada e obrigatória.
As novas diretrizes cumprem a Resolução nº 1.020 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) e seguem o Manual Brasileiro de Exames de Direção Veicular, publicado em fevereiro pela Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran).
Nova pontuação no teste prático
De acordo com as diretrizes atualizadas, o postulante à CNH pode somar até 10 pontos ao longo da avaliação ao volante.
O cálculo é feito com base na gravidade dos deslizes cometidos, correlacionados ao Código de Trânsito Brasileiro (CTB):
Falta leve: 1 ponto
Falta média: 2 pontos
Falta grave: 4 pontos
Falta gravíssima: 6 pontos
Com esse modelo, uma única falha pontual não resulta mais em reprovação imediata do motorista.
No entanto, os examinadores mantêm a prerrogativa de encerrar o teste precocemente caso observem riscos à segurança ou falta de controle sobre o automóvel.
Estacionamento no percurso
Outra alteração relevante diz respeito à manobra de estacionamento (baliza), que deixa de ser um procedimento autônomo e obrigatório antes da rua.
Agora, a capacidade de estacionar é aferida organicamente ao longo do trajeto urbano.
Ademais, eventuais equívocos, como deixar o veículo "morrer" (apagar o motor), não acumulam pontos, contanto que a situação não caracterize uma infração de trânsito.
A legislação atual também autoriza expressamente a realização da prova em carros equipados com transmissão automática.
Leia Também:
Exame teórico
Na etapa teórica, o candidato deve obter aproveitamento mínimo de 20 acertos em um total de 30 perguntas, extraídas diretamente do Banco Nacional de Questões da Senatran.
Em caso de reprovação na prova escrita, não há restrição quanto ao número de novas tentativas, sendo o segundo exame isento de taxas.
Contudo, essa gratuidade não se aplica aos casos em que o teste prático foi suspenso por motivos de segurança.
Agendamentos
A gestão dos agendamentos permanece sob a responsabilidade dos Detrans estaduais. Já a pontuação da avaliação prática é lançada no Registro Nacional de Carteiras de Habilitação (Renach) e informada ao condutor.
Com essas atualizações, a formação de condutores no país ganha um critério de avaliação modernizado, mantendo o foco central na condução segura e responsável.