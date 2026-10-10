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MUDANÇAS

Exame para CNH adota sistema de pontos e elimina baliza obrigatória

Postulantes podem somar até 10 pontos ao longo da avaliação ao volante

Rodrigo Tardio
Por
Uma única falha pontual não resulta mais em reprovação imediata do motorista
Uma única falha pontual não resulta mais em reprovação imediata do motorista - Foto: Divulgação | Ministério das Cidades

​O processo de obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) passou por importantes reformulações em 2026. Entre as principais novidades estão a implementação de um sistema de pontuação na prova prática e o fim do teste de baliza como uma etapa isolada e obrigatória.

​As novas diretrizes cumprem a Resolução nº 1.020 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) e seguem o Manual Brasileiro de Exames de Direção Veicular, publicado em fevereiro pela Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran).

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​Nova pontuação no teste prático

​De acordo com as diretrizes atualizadas, o postulante à CNH pode somar até 10 pontos ao longo da avaliação ao volante.

O cálculo é feito com base na gravidade dos deslizes cometidos, correlacionados ao Código de Trânsito Brasileiro (CTB):

​Falta leve: 1 ponto

​Falta média: 2 pontos

​Falta grave: 4 pontos

​Falta gravíssima: 6 pontos

​Com esse modelo, uma única falha pontual não resulta mais em reprovação imediata do motorista.

No entanto, os examinadores mantêm a prerrogativa de encerrar o teste precocemente caso observem riscos à segurança ou falta de controle sobre o automóvel.

​Estacionamento no percurso

​Outra alteração relevante diz respeito à manobra de estacionamento (baliza), que deixa de ser um procedimento autônomo e obrigatório antes da rua.

Agora, a capacidade de estacionar é aferida organicamente ao longo do trajeto urbano.

​Ademais, eventuais equívocos, como deixar o veículo "morrer" (apagar o motor), não acumulam pontos, contanto que a situação não caracterize uma infração de trânsito.

A legislação atual também autoriza expressamente a realização da prova em carros equipados com transmissão automática.

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Exame teórico

​Na etapa teórica, o candidato deve obter aproveitamento mínimo de 20 acertos em um total de 30 perguntas, extraídas diretamente do Banco Nacional de Questões da Senatran.

​Em caso de reprovação na prova escrita, não há restrição quanto ao número de novas tentativas, sendo o segundo exame isento de taxas.

Contudo, essa gratuidade não se aplica aos casos em que o teste prático foi suspenso por motivos de segurança.

Agendamentos

​A gestão dos agendamentos permanece sob a responsabilidade dos Detrans estaduais. Já a pontuação da avaliação prática é lançada no Registro Nacional de Carteiras de Habilitação (Renach) e informada ao condutor.

​Com essas atualizações, a formação de condutores no país ganha um critério de avaliação modernizado, mantendo o foco central na condução segura e responsável.

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Tags

agendamento Detran CNH 2026 Código de Trânsito Brasileiro exame de habilitação novas regras CNH teste prático de direção

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