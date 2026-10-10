Brasil tem 11 empresas entre os melhores empregadores do mundo; saiba quais

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O Brasil tem 11 empresas entre os melhores empregadores do mundo em 2026, segundo ranking elaborado pela revista Forbes em parceria com a consultoria Statista. A Petrobras é a representante brasileira mais bem colocada, ocupando o 74º lugar na classificação global, que reúne 900 companhias de 52 países.

O levantamento considera fatores como remuneração, oportunidades de crescimento profissional, equilíbrio entre vida pessoal e trabalho e reputação corporativa. Além da Petrobras, a lista inclui empresas brasileiras de diferentes setores, como Embraer, Gerdau, Vale, Natura, Banco do Brasil, Nubank, Votorantim, Bradesco, Braskem e Suzano.

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No cenário internacional, a Microsoft ocupa a primeira posição entre os melhores empregadores do mundo.

Veja as 11 empresas brasileiras no ranking

As companhias do Brasil aparecem em diferentes posições na classificação mundial. Confira a lista completa:

Petrobras — 74º lugar

Embraer — 132º lugar

Gerdau — 274º lugar

Vale — 278º lugar

Natura — 342º lugar

Banco do Brasil — 409º lugar

Nubank — 428º lugar

Votorantim — 576º lugar

Bradesco — 626º lugar

Braskem — 635º lugar

Suzano — 775º lugar

Como foi elaborado o ranking

Para definir as posições, a Forbes e a Statista ouviram mais de 300 mil trabalhadores. A pesquisa foi realizada pela internet, de forma independente, com garantia de anonimato aos participantes.

Os entrevistados avaliaram empresas onde trabalham atualmente, empregadores dos quais saíram nos dois anos anteriores e organizações que conhecem por experiência profissional ou por indicação de amigos e familiares.

O levantamento considerou apenas companhias com mais de mil funcionários e atuação internacional. As respostas também foram combinadas com dados acumulados dos três anos anteriores, com maior peso para as avaliações mais recentes e para as opiniões de funcionários atuais.

O que diferencia os melhores empregadores?

Condições de trabalho, oportunidades de desenvolvimento e iniciativas voltadas ao bem-estar são fatores que podem contribuir para a avaliação das empresas.

Entre as características associadas a ambientes profissionais bem avaliados estão investimentos em treinamento e qualificação, planos de carreira estruturados, benefícios competitivos, incentivos à saúde física e mental e medidas que favoreçam o equilíbrio entre a vida profissional e pessoal.

Também se destacam a presença de uma cultura organizacional consolidada e a criação de ambientes que estimulem a inovação e o desenvolvimento dos funcionários.