Saiba quem são os três policiais militares mortos em queda de avião

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Três integrantes da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) morreram após a queda de um avião da corporação, na tarde desta sexta-feira, 9, em Santana do Paraíso, na região do Vale do Aço. As vítimas são o tenente-coronel Luis Fernando Silvestre e as tenentes Alice dos Santos Almeida e Gabriela Emília Soares Resende.

A aeronave, identificada como Pégasus 17, era um bimotor Beechcraft Super King Air 300, de prefixo PP-EJO. Segundo a PMMG, a tripulação realizava um voo de recheque, procedimento relacionado à verificação das habilidades de voo, quando ocorreu o acidente nas proximidades do Aeroporto Regional do Vale do Aço.

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O tenente-coronel Luis Fernando Silvestre pilotava o avião no momento da queda. De acordo com o coronel Flávio Santiago, diretor de comunicação organizacional da corporação, ele acumulava mais de cinco mil horas de voo e era considerado o instrutor mais capacitado da PMMG.

Quem são as vítimas

Tenente-coronel Luis Fernando Silvestre

Natural de Belo Horizonte, Luis Fernando Silvestre tinha 49 anos e estava na Polícia Militar havia mais de duas décadas. Ele comandava o esquadrão de aviões do Comando de Aviação do Estado (Comave) e deixou a esposa e três filhos.

Conforme informações da corporação, o militar tinha mais de cinco mil horas de voo e atuava como instrutor.

Tenente Gabriela Emília Soares Resende

A tenente Gabriela Emília Soares Resende, de 35 anos, também nasceu em Belo Horizonte. Ela ingressou na Polícia Militar em 2017 e foi declarada oficial em 2019.

Em 2023, tornou-se a primeira mulher da PMMG habilitada a pilotar aeronaves de asa fixa. Antes de integrar o Comave, atuou como comandante de setor no 34º Batalhão e no Comando Tático Móvel do 41º Batalhão, ambos em Belo Horizonte.

A militar acumulava, em média, 300 horas de voo. Ela havia retornado recentemente da licença-maternidade e deixou o marido e dois filhos pequenos.

Tenente Alice dos Santos Almeida

Natural de Caratinga, na região do Rio Doce, a tenente Alice dos Santos Almeida tinha 34 anos. Ela atuava como pilota e trabalhava na manutenção de aeronaves da Polícia Militar.

Segundo a corporação, Alice também acumulava cerca de 300 horas de voo.

Como ocorreu o acidente

O avião da Polícia Militar de Minas Gerais havia decolado do Aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte, por volta das 15h15 de sexta-feira. A queda ocorreu nas proximidades do Aeroporto Regional do Vale do Aço, em Santana do Paraíso.

O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado por volta das 16h20 para atender à ocorrência na altura do quilômetro 43 da BR-458. Duas equipes foram deslocadas para o local.

Após o acidente, a Polícia Militar manifestou pesar pela morte dos três integrantes da corporação.

“A nossa corporação está em luto. Perdemos três asas indomáveis, pessoas que faziam um trabalho importantíssimo”, declarou o coronel Flávio Santiago.