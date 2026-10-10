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Saiba quem são os três policiais militares mortos em queda de avião
Acidente ocorreu nas proximidades do Aeroporto Regional do Vale do Aço
Três integrantes da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) morreram após a queda de um avião da corporação, na tarde desta sexta-feira, 9, em Santana do Paraíso, na região do Vale do Aço. As vítimas são o tenente-coronel Luis Fernando Silvestre e as tenentes Alice dos Santos Almeida e Gabriela Emília Soares Resende.
A aeronave, identificada como Pégasus 17, era um bimotor Beechcraft Super King Air 300, de prefixo PP-EJO. Segundo a PMMG, a tripulação realizava um voo de recheque, procedimento relacionado à verificação das habilidades de voo, quando ocorreu o acidente nas proximidades do Aeroporto Regional do Vale do Aço.
O tenente-coronel Luis Fernando Silvestre pilotava o avião no momento da queda. De acordo com o coronel Flávio Santiago, diretor de comunicação organizacional da corporação, ele acumulava mais de cinco mil horas de voo e era considerado o instrutor mais capacitado da PMMG.
Quem são as vítimas
Tenente-coronel Luis Fernando Silvestre
Natural de Belo Horizonte, Luis Fernando Silvestre tinha 49 anos e estava na Polícia Militar havia mais de duas décadas. Ele comandava o esquadrão de aviões do Comando de Aviação do Estado (Comave) e deixou a esposa e três filhos.
Conforme informações da corporação, o militar tinha mais de cinco mil horas de voo e atuava como instrutor.
Tenente Gabriela Emília Soares Resende
A tenente Gabriela Emília Soares Resende, de 35 anos, também nasceu em Belo Horizonte. Ela ingressou na Polícia Militar em 2017 e foi declarada oficial em 2019.
Em 2023, tornou-se a primeira mulher da PMMG habilitada a pilotar aeronaves de asa fixa. Antes de integrar o Comave, atuou como comandante de setor no 34º Batalhão e no Comando Tático Móvel do 41º Batalhão, ambos em Belo Horizonte.
A militar acumulava, em média, 300 horas de voo. Ela havia retornado recentemente da licença-maternidade e deixou o marido e dois filhos pequenos.
Tenente Alice dos Santos Almeida
Natural de Caratinga, na região do Rio Doce, a tenente Alice dos Santos Almeida tinha 34 anos. Ela atuava como pilota e trabalhava na manutenção de aeronaves da Polícia Militar.
Segundo a corporação, Alice também acumulava cerca de 300 horas de voo.
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Como ocorreu o acidente
O avião da Polícia Militar de Minas Gerais havia decolado do Aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte, por volta das 15h15 de sexta-feira. A queda ocorreu nas proximidades do Aeroporto Regional do Vale do Aço, em Santana do Paraíso.
O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado por volta das 16h20 para atender à ocorrência na altura do quilômetro 43 da BR-458. Duas equipes foram deslocadas para o local.
Após o acidente, a Polícia Militar manifestou pesar pela morte dos três integrantes da corporação.
“A nossa corporação está em luto. Perdemos três asas indomáveis, pessoas que faziam um trabalho importantíssimo”, declarou o coronel Flávio Santiago.