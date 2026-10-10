Multinacional abre trainee com salário de R$ 9 mil; veja como participar

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A multinacional Zamp, responsável por operações de redes de fast food como Burger King, Popeyes, Starbucks e Subway, está com inscrições abertas para o Programa de Trainee 2027. A oportunidade oferece remuneração inicial de R$ 9 mil e é destinada a profissionais com graduação concluída entre dezembro de 2023 e 2026.

Com duração de 12 meses, o programa prevê atuação presencial em São Paulo. As inscrições têm abrangência nacional e devem ser feitas no site oficial da Zamp.

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Quem pode participar?

Podem se candidatar profissionais que tenham concluído a graduação dentro do período estabelecido e disponibilidade para trabalhar presencialmente na capital paulista. A empresa também busca candidatos com capacidade analítica, visão de processos e interesse pelo setor de varejo e food service.

No momento da inscrição, os interessados deverão escolher uma das cinco trilhas de desenvolvimento disponíveis:

Engenharias e Supply: foco em análise, eficiência, processos e execução;

Operações: liderança de equipes, gestão de pessoas, indicadores e resultados financeiros;

Marketing e Vendas: estratégia de marca, comportamento do consumidor e crescimento;

Finanças e Administração: análise, relacionamento com diferentes áreas e visão de negócios;

Tecnologia e Dados: análise de dados, produtos digitais e soluções tecnológicas.

Como funciona o programa?

Nos três primeiros meses, os participantes terão contato com a rotina operacional dos restaurantes das marcas do grupo, com atividades voltadas ao atendimento ao cliente, à gestão e aos processos das unidades.

Entre o terceiro e o sexto mês, os trainees passarão por uma experiência na área corporativa correspondente à trilha escolhida. A partir do sexto mês, poderão assumir uma posição equivalente à de analista sênior, com participação na execução de metas, no acompanhamento de indicadores e em projetos da companhia.

Durante o programa, os selecionados também participarão de desafios, dinâmicas, mentorias e atividades com diretores e executivos.

Quais são os benefícios?

Além da remuneração inicial de R$ 9 mil, a empresa oferece:

Vale-refeição;

Vale-transporte;

Assistência médica;

Assistência odontológica;

Seguro de vida;

Total Pass;

Folga no dia do aniversário.

As atividades estão previstas para começar no início de 2027.

Etapas do processo seletivo

A seleção será dividida em seis fases:

Triagem dos pré-requisitos;

Testes on-line de resolução de problemas e inglês;

Avaliação de compatibilidade com a cultura da empresa;

Entrevista estruturada por competências;

Painel de negócios com estudo de caso prático;

Entrevista final com lideranças da companhia.

As inscrições devem ser realizadas pelo site oficial da Zamp.