BRASIL
Multinacional abre trainee com salário de R$ 9 mil; veja como participar
Programa da Zamp é voltado a profissionais recém-formados
A multinacional Zamp, responsável por operações de redes de fast food como Burger King, Popeyes, Starbucks e Subway, está com inscrições abertas para o Programa de Trainee 2027. A oportunidade oferece remuneração inicial de R$ 9 mil e é destinada a profissionais com graduação concluída entre dezembro de 2023 e 2026.
Com duração de 12 meses, o programa prevê atuação presencial em São Paulo. As inscrições têm abrangência nacional e devem ser feitas no site oficial da Zamp.
Quem pode participar?
Podem se candidatar profissionais que tenham concluído a graduação dentro do período estabelecido e disponibilidade para trabalhar presencialmente na capital paulista. A empresa também busca candidatos com capacidade analítica, visão de processos e interesse pelo setor de varejo e food service.
No momento da inscrição, os interessados deverão escolher uma das cinco trilhas de desenvolvimento disponíveis:
- Engenharias e Supply: foco em análise, eficiência, processos e execução;
- Operações: liderança de equipes, gestão de pessoas, indicadores e resultados financeiros;
- Marketing e Vendas: estratégia de marca, comportamento do consumidor e crescimento;
- Finanças e Administração: análise, relacionamento com diferentes áreas e visão de negócios;
- Tecnologia e Dados: análise de dados, produtos digitais e soluções tecnológicas.
Como funciona o programa?
Nos três primeiros meses, os participantes terão contato com a rotina operacional dos restaurantes das marcas do grupo, com atividades voltadas ao atendimento ao cliente, à gestão e aos processos das unidades.
Entre o terceiro e o sexto mês, os trainees passarão por uma experiência na área corporativa correspondente à trilha escolhida. A partir do sexto mês, poderão assumir uma posição equivalente à de analista sênior, com participação na execução de metas, no acompanhamento de indicadores e em projetos da companhia.
Durante o programa, os selecionados também participarão de desafios, dinâmicas, mentorias e atividades com diretores e executivos.
Quais são os benefícios?
Além da remuneração inicial de R$ 9 mil, a empresa oferece:
- Vale-refeição;
- Vale-transporte;
- Assistência médica;
- Assistência odontológica;
- Seguro de vida;
- Total Pass;
- Folga no dia do aniversário.
As atividades estão previstas para começar no início de 2027.
Leia Também:
Etapas do processo seletivo
A seleção será dividida em seis fases:
- Triagem dos pré-requisitos;
- Testes on-line de resolução de problemas e inglês;
- Avaliação de compatibilidade com a cultura da empresa;
- Entrevista estruturada por competências;
- Painel de negócios com estudo de caso prático;
- Entrevista final com lideranças da companhia.
As inscrições devem ser realizadas pelo site oficial da Zamp.