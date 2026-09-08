DESCANSO
Novo feriado nacional garante três dias de folga no fim de ano
Dia da Consciência Negra estende descanso de quem cumpre jornada tradicional de trabalho
Milhões de profissionais com jornada comercial de segunda a sexta-feira vão ter uma nova oportunidade de descanso prolongado em 2026.
Sancionado pela Lei nº 14.759/2023, o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra — celebrado em 20 de novembro — vão cair em uma sexta-feira, garantindo três dias seguidos de folga em todo o território nacional.
A data resgata a memória de Zumbí dos Palmares, líder da resistência contra a escravidão morto em 1695, e estimula a reflexão sobre o combate ao racismo e a contribuição da população negra no desenvolvimento do país.
Antes de a legislação federal unificar a norma, a folga dependia de decretações municipais ou estaduais isoladas.
Cronograma de folga
- 19 de novembro (quinta-feira): Expediente regular
- 20 de novembro (sexta-feira): Feriado nacional
- 21 de novembro (sábado): Fim de semana
- 22 de novembro (domingo): Descanso semanal
- 23 de novembro (segunda-feira): Retomada do trabalho
A quinta-feira que antecede a data vai ter expediente normal. Eventuais dispensas ou pontes dependem de acordos internos, banco de horas ou regimes específicos do serviço público.
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Escalas e direitos
Setores essenciais, como saúde, segurança, transporte, hotelaria e alimentação, vão manter o funcionamento regular por meio de escalas.
Os profissionais convocados no feriado possuem direitos assegurados pela CLT e convenções coletivas: concessão de folga compensatória em outro dia da semana ou, na ausência desta, o pagamento das horas trabalhadas em dobro.
Turismo
A pausa estendida promete movimentar o turismo em viagens de curta duração para o litoral, serras e cidades históricas, com reflexos nas rodovias e no setor hoteleiro.
O calendário de 2026 reserva ainda outros dois feriados colados ao fim de semana no segundo semestre: o Dia de Finados (2 de novembro, segunda-feira) e o Natal (25 de dezembro, sexta-feira).