Novo feriado nacional garante três dias de folga no fim de ano

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​Milhões de profissionais com jornada comercial de segunda a sexta-feira vão ter uma nova oportunidade de descanso prolongado em 2026.

Sancionado pela Lei nº 14.759/2023, o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra — celebrado em 20 de novembro — vão cair em uma sexta-feira, garantindo três dias seguidos de folga em todo o território nacional.

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​A data resgata a memória de Zumbí dos Palmares, líder da resistência contra a escravidão morto em 1695, e estimula a reflexão sobre o combate ao racismo e a contribuição da população negra no desenvolvimento do país.

Antes de a legislação federal unificar a norma, a folga dependia de decretações municipais ou estaduais isoladas.

Cronograma de folga

​- 19 de novembro (quinta-feira): Expediente regular

- ​20 de novembro (sexta-feira): Feriado nacional

- ​21 de novembro (sábado): Fim de semana

- ​22 de novembro (domingo): Descanso semanal

​- 23 de novembro (segunda-feira): Retomada do trabalho

​A quinta-feira que antecede a data vai ter expediente normal. Eventuais dispensas ou pontes dependem de acordos internos, banco de horas ou regimes específicos do serviço público.

Escalas e direitos

Setores essenciais, como saúde, segurança, transporte, hotelaria e alimentação, vão manter o funcionamento regular por meio de escalas.

​Os profissionais convocados no feriado possuem direitos assegurados pela CLT e convenções coletivas: concessão de folga compensatória em outro dia da semana ou, na ausência desta, o pagamento das horas trabalhadas em dobro.

Turismo

A pausa estendida promete movimentar o turismo em viagens de curta duração para o litoral, serras e cidades históricas, com reflexos nas rodovias e no setor hoteleiro.

​O calendário de 2026 reserva ainda outros dois feriados colados ao fim de semana no segundo semestre: o Dia de Finados (2 de novembro, segunda-feira) e o Natal (25 de dezembro, sexta-feira).