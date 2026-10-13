Elevador de condomínio despenca e deixa mulher ferida na Av. Tancredo Neves

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Um elevador despencou com uma mulher dentro na manhã desta terça-feira, 13, no condomínio Salvador Prime, localizado na Avenida Tancredo Neves, no bairro do Caminho das Árvores, em Salvador.

De acordo com informações iniciais, a mulher que ficou ferida foi identificada como Rolsalia Lima dos Santos.

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Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada para prestar os primeiros atendimentos à vítima.

Foto: Corpo de Bombeiros

O Corpo de Bombeiros informou que Bombeiros do 3° BBM, com sede no Iguatemi, em Salvador, retiraram uma pessoa que ficou presa após a queda de um elevador num edifício comercial.

"Após a remoção, a vítima foi estabilizada e levada para uma unidade de saúde pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu)", disse em nota.

Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde da mulher nem sobre as circunstâncias do acidente.