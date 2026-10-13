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SALVADOR

Mais de 15 bairros vão ficar sem energia em Salvador nesta terça (13/10)

Medida faz parte de serviços programados de manutenção e reforço da rede elétrica

Victoria Isabel
Por
Coelba
Coelba - Foto: Neoenergia Coelba

A energia elétrica será suspensa em 17 bairros de Salvador nesta terça-feira, 13, devido a desligamentos programados pela Neoenergia Coelba. As interrupções ocorrerão em dois períodos: das 0h às 5h e das 10h às 16h, conforme os locais afetados.

A medida faz parte de serviços programados de manutenção e reforço da rede elétrica. Os desligamentos atingem endereços específicos, e não necessariamente todas as ruas dos bairros relacionados.

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Confira lista de bairros afetados:

Bairro: Boca do Rio

  • Endereços afetados: Rua Jayme Sapolnik.
  • Data: 13.10.2026
  • Horário: das 10h às 16h.

Bairro: Caminho das Árvores

  • Endereços afetados: Alameda das Framboesas, 128.
  • Data: 13.10.2026
  • Horário: das 10h às 16h.

Bairro: Candeal

  • Endereços afetados: Rua Pedro Alcântara, 10.
  • Data: 13.10.2026
  • Horário: das 10h às 16h.

Bairro: Centro-Salvador

  • Endereços afetados: Travessa da Ajuda, 38.
  • Data: 13.10.2026
  • Horário: das 10h às 16h.

Bairro: Costa Azul

  • Endereços afetados: Avenida Octávio Mangabeira.
  • Data: 13.10.2026
  • Horário: das 10h às 16h.

Bairro: Fazenda Grande II

  • Endereços afetados: Quadra E, Caminho 30, 12.
  • Data: 13.10.2026
  • Horário: das 10h às 16h.

Bairro: Fazenda Grande do Retiro

  • Endereços afetados: Avenida César Leite, 16, 1, 7, 34, 11, 19, 36, 3, 13, 57, 60, 44, 54, 46, 5 e 9. Travessa Silveira, 3, 59, 2, 39, 9, 1, 23, 56, 31, 50, 60, 25, 38, 5, 57 e 28. Rua Jaqueira do Carneiro, 23, 197, 218, 217, 186, 209, 213, 219, 211, 58, 215, 127, 25, 205 e 207. Travessa Lourival Alves, 49 e 47. Rodovia BR-324, 4. Rua do Bom Juá.
  • Data: 13.10.2026
  • Horário: das 10h às 16h.

Bairro: Itapuã

  • Endereços afetados: Avenida Octávio Mangabeira, 10601 e 1061. Rua Professor Raul Chaves, 139 e 238.
  • Data: 13.10.2026
  • Horário: das 10h às 16h.

Bairro: Jaguaribe

  • Endereços afetados: Rua Desembargador Polybio Mendes da Silva, 100, 41 e 70. Rua Haeckel José de Almeida, 139. Avenida Octávio Mangabeira, 10319.
  • Data: 13.10.2026
  • Horário: das 10h às 16h.

Bairro: Jardim das Margaridas

  • Endereços afetados: Rua São João do Aeroporto, 1.
  • Data: 13.10.2026
  • Horário: da meia-noite às 5h.

Bairro: Paralela

  • Endereços afetados: Avenida Alphaville, 22.
  • Data: 13.10.2026
  • Horário: da meia-noite às 5h.

Bairro: Piatã

  • Endereços afetados: Rua Deraldo Motta, 71 e 95623. Avenida Octávio Mangabeira, 11775, 1, 66 e 80. Rua Professor Raul Chaves, 139.
  • Data: 13.10.2026
  • Horário: das 10h às 16h.

Bairro: Pituba

  • Endereços afetados: Rua Jornalista Joaquim Ferraro Nascimento, 55. Avenida Octávio Mangabeira, 1945.
  • Data: 13.10.2026
  • Horário: das 10h às 16h.

Bairro: Praia do Flamengo

  • Endereços afetados: Rua Clóvis Bevilacqua, 160.
  • Data: 13.10.2026
  • Horário: da meia-noite às 5h.

Bairro: São Cristóvão

  • Endereços afetados: Rua da Adutora, Loteamento Vale das Dunas, 71.
  • Data: 13.10.2026
  • Horário: da meia-noite às 5h.

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Bairro: São Marcos

  • Endereços afetados: Avenida São Rafael, 98, 104, 168, 76, 93, 108, 84, 106, 86, 37 e 78. Rua Rudival Júnior, 6, 47, 49 e 48. Travessa Rudival Júnior, 12, 6, 13, 7, 4, 5, 9, 17, 19, 15, 8, 11, 2, 10, 63, 30, 18 e 16. Rua São Rafael, 41. Estrada da Boca do Rio, 427, 84, 88, 96, 102, 104, 112, 108, 78, 106, 110, 37 e 111. Travessa 1 Nélio Santos, 6, 14, 1, 12, 13, 7, 23, 10, 5, 8, 11, 4, 3, 16 e 9. Travessa Nélio Santos, 10, 4, 8, 6, 52 e 7. Rua da Luz, 10. Avenida Maria Lúcia, 5. Rua Nélio Santos, 5 e 4. Rua São Paulo de Pau da Lima, 102, 103, 49 e 21. Rua Jurema Santos, 72. Conjunto Colina do Mar II, 239. Rua Micronésia, 303.
  • Data: 13.10.2026
  • Horário: das 10h às 16h.

Bairro: Stella Maris

  • Endereços afetados: Rua M, quadra R, Loteamento Parque Stella Maris, 4, 2, 6, 3 e 1. Rua Doutor Carlos Vasconcelos, 5. Rua Gilberto Freyre, 4 e 104. Rua Missionário Otto Nelson. Rua Professor Felipe Tiago Gomes, 11.
  • Data: 13.10.2026
  • Horário: da meia-noite às 5h.

Bairro: Stella Maris

  • Endereços afetados: Alameda Praia de Guarapari, 302.
  • Data: 13.10.2026
  • Horário: das 10h às 16h.
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Energia Elétrica Neoenergia Coelba Salvador

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