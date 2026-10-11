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CLIMA

Vai chover em Salvador? Veja a previsão para os próximos dias

Temperatura pode chegar aos 32°C na capital baiana

Agatha Victoria Reis
Por
Vista da praia no bairro da Barra em Salvador (BA).
Vista da praia no bairro da Barra em Salvador (BA). - Foto: Joá Souza / Ag. A TARDE

Os termômetros podem chegar aos 32°C em Salvador nesta semana, que deve ser marcada pela alternância entre sol e muitas nuvens. A previsão do Climatempo também aponta pouca ou nenhuma chuva entre segunda-feira, 12, e sábado, 17.

Segundo a previsão, neste domingo,11, a temperatura deve variar entre 24°C e 29°C, com volume de chuva estimado em 1,6 milímetro. À noite, o tempo deve permanecer firme.

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Veja a previsão do tempo para Salvador

  • Segunda-feira, 12 - A previsão indica sol, com pancadas de chuva pela manhã e muitas nuvens à tarde. À noite, o tempo deve ficar firme. A temperatura varia entre 25°C e 29°C, com rajadas de vento de até 39 km/h.
  • Terça-feira, 13 - Para terça-feira, a previsão indica sol, com chuva pela manhã e diminuição da nebulosidade à tarde. À noite, o céu deve ficar com muitas nuvens. A temperatura varia entre 24°C e 30°C, com rajadas de vento de até 38 km/h.
  • Quarta-feira, 14 - Na quarta-feira, o dia começa com sol, algumas nuvens e névoa ao amanhecer. À noite, o céu deve ficar com poucas nuvens. A temperatura varia entre 25°C e 30°C, com rajadas de vento de até 38 km/h.
  • Quinta-feira, 15 - Na quinta-feira, a previsão indica sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. À noite, o céu deve ficar com poucas nuvens. A temperatura varia entre 25°C e 32°C, a máxima prevista para a semana.
  • Sexta-feira, 16 - Encerrando a semana, a sexta-feira deve ter sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. À noite, o céu deve ficar com poucas nuvens. A temperatura varia entre 26°C e 31°C, com rajadas de vento de até 41 km/h.
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