CLIMA
Vai chover em Salvador? Veja a previsão para os próximos dias
Temperatura pode chegar aos 32°C na capital baiana
Os termômetros podem chegar aos 32°C em Salvador nesta semana, que deve ser marcada pela alternância entre sol e muitas nuvens. A previsão do Climatempo também aponta pouca ou nenhuma chuva entre segunda-feira, 12, e sábado, 17.
Segundo a previsão, neste domingo,11, a temperatura deve variar entre 24°C e 29°C, com volume de chuva estimado em 1,6 milímetro. À noite, o tempo deve permanecer firme.
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Veja a previsão do tempo para Salvador
- Segunda-feira, 12 - A previsão indica sol, com pancadas de chuva pela manhã e muitas nuvens à tarde. À noite, o tempo deve ficar firme. A temperatura varia entre 25°C e 29°C, com rajadas de vento de até 39 km/h.
- Terça-feira, 13 - Para terça-feira, a previsão indica sol, com chuva pela manhã e diminuição da nebulosidade à tarde. À noite, o céu deve ficar com muitas nuvens. A temperatura varia entre 24°C e 30°C, com rajadas de vento de até 38 km/h.
- Quarta-feira, 14 - Na quarta-feira, o dia começa com sol, algumas nuvens e névoa ao amanhecer. À noite, o céu deve ficar com poucas nuvens. A temperatura varia entre 25°C e 30°C, com rajadas de vento de até 38 km/h.
- Quinta-feira, 15 - Na quinta-feira, a previsão indica sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. À noite, o céu deve ficar com poucas nuvens. A temperatura varia entre 25°C e 32°C, a máxima prevista para a semana.
- Sexta-feira, 16 - Encerrando a semana, a sexta-feira deve ter sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. À noite, o céu deve ficar com poucas nuvens. A temperatura varia entre 26°C e 31°C, com rajadas de vento de até 41 km/h.