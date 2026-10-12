CHAMAS EM ÁREA RESIDENCIAL
Vídeo: Incêndio atinge área de mata nas dunas do Imbuí, em Salvador
Chamas se aproximam de área residência e mobiliza bombeiros da capital baiana
Um incêndio atingiu uma área de mata em uma região de dunas no bairro do Imbuí, em Salvador, no início da tarde desta segunda-feira, 12. Conforme informações obtidas pelo portal A TARDE, as chamas tiveram início nas proximidades da rua das Patativas, perto de um lava-jato.
Moradores da região gravaram vídeos da ocorrência e alertaram para a proximidade do incêndio com zonas residenciais. Veja:
A reportagem entrou em contato com o Corpo de Bombeiros e foi informada de que uma guarnição da corporação está a caminho da localidade. Ainda não há informações sobre o que causou as chamas.