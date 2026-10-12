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CHAMAS EM ÁREA RESIDENCIAL

Vídeo: Incêndio atinge área de mata nas dunas do Imbuí, em Salvador

Chamas se aproximam de área residência e mobiliza bombeiros da capital baiana

Leo Almeida
Por
Chamas se aproximam de área residencial
Chamas se aproximam de área residencial - Foto: A Tarde | Leitor

Um incêndio atingiu uma área de mata em uma região de dunas no bairro do Imbuí, em Salvador, no início da tarde desta segunda-feira, 12. Conforme informações obtidas pelo portal A TARDE, as chamas tiveram início nas proximidades da rua das Patativas, perto de um lava-jato.

Moradores da região gravaram vídeos da ocorrência e alertaram para a proximidade do incêndio com zonas residenciais. Veja:

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A reportagem entrou em contato com o Corpo de Bombeiros e foi informada de que uma guarnição da corporação está a caminho da localidade. Ainda não há informações sobre o que causou as chamas.

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