Vídeo: Incêndio atinge área de mata nas dunas do Imbuí, em Salvador

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Um incêndio atingiu uma área de mata em uma região de dunas no bairro do Imbuí, em Salvador, no início da tarde desta segunda-feira, 12. Conforme informações obtidas pelo portal A TARDE, as chamas tiveram início nas proximidades da rua das Patativas, perto de um lava-jato.

Moradores da região gravaram vídeos da ocorrência e alertaram para a proximidade do incêndio com zonas residenciais. Veja:

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A reportagem entrou em contato com o Corpo de Bombeiros e foi informada de que uma guarnição da corporação está a caminho da localidade. Ainda não há informações sobre o que causou as chamas.