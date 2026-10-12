Fiéis celebram Nossa Senhora Aparecida com missas e procissões na Bahia

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As festividades em homenagem à Padroeira do Brasil, Nossa Senhora da Conceição Aparecida, terão hoje seu ponto alto, reunindo devotos em diferentes municípios baianos. Em Salvador, as comemorações acontecem no santuário arquidiocesano dedicado a ela no bairro do Imbuí. Em Bom Jesus da Lapa, toda programação é feita no santuário de pedra e, em Luís Eduardo Magalhães, a festa movimenta a igreja matriz e a gruta.

Segundo o historiador Marcos Antônio das Neves, embora a maioria das pessoas conheça a padroeira apenas como Aparecida, trata-se da imagem de Nossa Senhora da Conceição.

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“O Aparecida é um adjetivo somado ao nome Conceição, como referência à forma como ela foi encontrada”, explicou.

Alvorada

Na capital, o santuário de Aparecida abriu os festejos no dia 2 de outubro, quando aconteceu a tradicional troca do manto da imagem. No dia seguinte foi iniciada a novena, reunindo moradores do bairro e católicos de outras localidades de Salvador.

Hoje, a programação começa com alvorada às 5h, seguida de diversas missas durante o dia. Às 16 horas tem procissão e, às 18h, a missa solene, presidida pelo arcebispo de Salvador, cardeal Dom Sérgio da Rocha.

Em Luís Eduardo Magalhães, a novena preparatória, seguida de quermesse, foi aberta no dia 3 de outubro, na gruta dedicada à padroeira do município, envolvendo diversos grupos católicos.

Hoje, a programação começa com procissão às 8h, saindo da matriz até a gruta, onde tem missa solene às 10h30, presidida pelo bispo diocesano Dom Moacir Arantes. Durante todo dia, a festa prossegue com o tradicional churrasco, música e bingo beneficente.

Devoto e membro da diretoria paroquiana, Adair Kirsch afirmou que a festa católica congrega as famílias e amigos.

Espaço dedicado

“A festividade sempre renova a nossa fé. Somos peregrinos, filhos de Maria”, pontuou Kirsch, acrescentando que a previsão é que cerca de 5 mil pessoas participem da programação de hoje.

Em Bom Jesus da Lapa, a padroeira do Brasil tem um espaço dedicado a ela dentro do santuário e, desde o dia 9 de outubro, a comunidade se prepara com um tríduo.

Hoje, a festividade começa às 6h, com o Ofício de Nossa Senhora, com diversas missas durante o dia.

Às 18h, tem a tradicional procissão, um dos momentos principais da comemoração na cidade.

Este ano, o feriado em uma segunda-feira aumentou o movimento de devotos que lotam a cidade desde sexta-feira. “O feriadão prolongado trouxe mais pessoas para cá”, destacou o recepcionista de hotel, Danilson Ferreira, revelando satisfeito que foram ocupados todos os quartos do estabelecimento situado perto do santuário.