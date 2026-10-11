Adolescente de 16 anos desvia caminho de festa, entra em barragem e morre em Salvador

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O adolescente Lucas de Souza Gomes Santos, de 16 anos, foi encontrado morto na manhã de sábado, 10, após desaparecer enquanto tomava banho com amigos na Barragem de Ipitanga I, na região de Cajazeiras, em Salvador. O jovem havia entrado no reservatório na tarde de sexta-feira, 9, quando estava a caminho de uma festa na escola.

Segundo familiares, Lucas decidiu mudar o trajeto para acompanhar os colegas até a barragem. O grupo entrou na água, mas o adolescente desapareceu por volta das 15h. Ao perceberem que o amigo não retornava à superfície, os outros jovens deixaram o local em busca de socorro.

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Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e iniciaram as buscas ainda na sexta-feira. No entanto, a operação precisou ser interrompida devido aos riscos enfrentados pelos mergulhadores.

Os trabalhos foram retomados na manhã seguinte, quando militares do 13º Batalhão de Bombeiros localizaram o corpo do adolescente por volta das 10h30, a uma profundidade de quase 30 metros.

Bombas precisaram ser desligadas durante buscas

De acordo com o tenente Abraão, coordenador de operações do Corpo de Bombeiros, a presença de equipamentos de sucção em funcionamento impediu que os mergulhadores entrassem imediatamente no reservatório.

Antes de iniciar a operação subaquática, os bombeiros precisaram solicitar à Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) o desligamento das bombas instaladas na estação.

O militar explicou que os equipamentos representavam risco de sucção para os profissionais envolvidos no resgate. Somente após a confirmação da suspensão do funcionamento das bombas foi possível dar continuidade às buscas.

Família questiona facilidade de acesso à barragem

Apesar de a entrada na Barragem de Ipitanga I ser proibida para atividades como banho e mergulho, adolescentes conseguiram acessar a área.

Uma amiga da família, que preferiu não ter a identidade divulgada, contou que Lucas e os colegas passaram por uma região de matagal, ultrapassaram um muro e chegaram a uma ponte que dá acesso ao reservatório.

A mulher demonstrou preocupação com a possibilidade de outras pessoas, principalmente crianças e adolescentes, entrarem no espaço, mesmo diante das placas que alertam sobre a proibição.

Barragem apresenta riscos para banhistas

Inaugurada em 1935, a Barragem de Ipitanga I faz parte do sistema de abastecimento de água da região. Conforme estudos técnicos da Universidade Federal da Bahia (Ufba), a estrutura possui aproximadamente 190 metros de extensão e altura máxima de 21 metros.

Além da profundidade, as irregularidades no fundo do reservatório e as condições da água aumentam os riscos para quem entra no local. A presença de sistemas de drenagem e sucção também exige cuidados específicos.

Segundo o Corpo de Bombeiros, somente neste ano, o 13º Batalhão registrou 54 ocorrências com mortes em ambientes aquáticos.

Em nota, a Embasa lamentou a morte de Lucas e destacou que a entrada na barragem não é permitida. A empresa informou ainda que pretende desenvolver atividades educativas com moradores da região para reforçar os perigos do acesso irregular ao reservatório.