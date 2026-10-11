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INCÊNDIO

Explosão em subestação da Coelba deixa bairros de Salvador sem luz

Fumaça em prédio da Coelba afeta bairros e deixa Salvador Shopping sem energia por 30 minutos

Jair Mendonça Jr
Por
| Atualizada em
Subestação da Coelba, em Amaralina
Subestação da Coelba, em Amaralina - Foto: Reprodução Instagram

Uma explosão seguida de fumaça escura atingiu a subestação da Coelba Amaralina, em Salvador, na tarde deste domingo, 11. O incidente, presenciado por moradores que informaram ao A TARDE, provocou a interrupção no fornecimento de energia elétrica em bairros como Amaralina, Pituba e Caminho das Árvores.

A reportagem do A TARDE recebeu informações de que o Salvador Shopping ficou sem energia por cerca de 30 minutos em decorrência do problema na rede elétrica.

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Salvador Shopping
Salvador Shopping - Foto: Leitor A TARDE

Moradores da região registraram a emissão de fumaça vinda do prédio da distribuidora. A equipe do A TARDE entrou em contato com a Neoenergia Coelba, que enviou a seguinte nota sobre a ocorrência:

"A Neoenergia Coelba informa que, na tarde deste domingo, uma intercorrência em equipamento da Subestação Amaralina ocasionou um princípio de incêndio que foi rapidamente controlado pelo Corpo de Bombeiros. Com a atuação imediata das equipes da Neoenergia, já está normalizado o fornecimento para a grande maioria dos clientes em parte dos bairros de Amaralina, Pituba, Caminho das Árvores e região. O fornecimento para os demais clientes está sendo realizado gradualmente, com segurança para as pessoas.", diz a nota.

Vídeo do incidente

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falta de luz Neoenergia Coelba Salvador Shopping

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