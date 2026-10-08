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Incêndio destrói teatro do Sesi e atividades são suspensas

Quatro pessoas foram encaminhadas a uma unidade saúde para avaliação preventiva

Andrêzza Moura
Por
Densa cortina de fumaça se formou e chamou a atenção da população
Densa cortina de fumaça se formou e chamou a atenção da população - Foto: Reprodução Danielli Saquetto / SIM NOTÍCIAS

O Teatro do Serviço Social da Indústria (Sesi), no Jardim da Penha, em Vitória, no Espírito Santo, teve a parte internada destruída, na manhã desta quinta-feira, 8, após ser atingido por um incêndio.

De acordo com relatos, além da estrutura do auditório, as chamas destruíram também cadeiras e estofados. Ainda não há informações o que provocou o incêndio. Quatro pessoas precisaram ser encaminhadas a uma unidade de saúde para avaliação preventiva.

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Parte interna do teatro após o incêndio
Parte interna do teatro após o incêndio - Foto: Reprodução

Alunos da Escola de Referência Sesi, unidade que fica no mesmo espaço do teatro, foram retirados do local, por segurança. As aulas foram suspensas no período da tarde.

Fogo deixou estrutura totalmente danificada
Fogo deixou estrutura totalmente danificada - Foto: Reprodução

"Como medida preventiva, devido à fumaça, os alunos foram retirados das salas de aula de forma organizada e encaminhados ao ginásio, seguindo todos os protocolos de segurança, para liberação às famílias", disse a administração da unidade.

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Toda a programação do Centro Cultural Sesi foi suspensa neste fim de semana. A administração informou que a retomada das atividades será divulgada em breve.

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Cultura Incêdio Teatro

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