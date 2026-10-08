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POLÍTICA

Lula celebra Dia do Nordestino e reforça compromisso com desenvolvimento da região

Preside afirmou que pretende ampliar ações para geração de empregos, acesso à água e desenvolvimento

Luan Julião
Por
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) - Foto: © Ricardo Stuckert
Eleições 2026

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aproveitou o Dia do Nordestino, celebrado nesta quinta-feira, 8, para reafirmar a ligação com a região onde nasceu e destacar ações que, segundo ele, marcaram sua trajetória política. Em uma mensagem publicada nas redes sociais, o presidente citou obras de infraestrutura e defendeu a ampliação de empregos, universidades e oportunidades para a população nordestina.

Durante a homenagem, Lula também falou sobre a relação construída com o eleitorado da região e destacou que foi escolhido três vezes para comandar o país.

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"Viva o Dia do Nordestino, meus conterrâneos, minhas conterrâneas do meu querido Nordeste. Eu tenho uma alegria imensa de ter um carinho especial por vocês e saber que a reciprocidade é a mesma, que vocês têm um carinho por mim, porque vocês me elegeram presidente da República três vezes. E a minha obsessão, o meu sonho era cuidar do Nordeste."

Ao comentar o que considera prioridades para o desenvolvimento regional, o presidente mencionou a necessidade de ampliar a oferta de emprego e o acesso à educação. Lula também defendeu condições para que os nordestinos possam permanecer em suas cidades de origem sem precisar migrar em busca de oportunidades.

"Eu queria que o Nordeste tivesse mais emprego, tivesse mais universidade, tivesse mais instituto, que o povo pudesse trabalhar e comer, sabe, na sua cidade, no seu cantinho, e não precisar vir para outro lugar para sobreviver. Tenho muito orgulho de ter feito a transposição do São Francisco, depois de 200 anos de espera. Tenho muito orgulho de estar concluindo a Transnordestina. Tenho muito orgulho de ter feito a 101 Nordeste."

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Orgulho das origens

Lula também aproveitou a data para destacar suas origens em Pernambuco. O presidente nasceu em Caetés e voltou a mencionar a cidade como parte de sua identidade nordestina.

"E tenho muito orgulho de ter nascido no estado de Pernambuco, na cidade de Caetés, minha terra natal. Por isso, hoje, que é o nosso dia, eu quero dizer para vocês: muito obrigado, povo nordestino, pela consciência política, pela generosidade de vocês e pelo amor que vocês têm a esse país. Um beijo no coração de vocês."

Na publicação feita nas redes sociais, Lula resumiu a homenagem com uma declaração de compromisso com a região. O presidente afirmou ter orgulho de suas raízes e disse que pretende ampliar iniciativas voltadas à população nordestina.

“Minha obsessão é fazer ainda mais pelo Nordeste”, afirmou.

Na mensagem, Lula citou entre as prioridades a ampliação do acesso à água para quem enfrenta os efeitos da seca, além da geração de empregos, criação de oportunidades e estímulo ao desenvolvimento econômico.

O presidente também agradeceu o apoio recebido dos nordestinos e associou a população da região a valores como consciência política, generosidade e amor ao Brasil. Segundo Lula, o Nordeste permanece como uma inspiração para o projeto de país que pretende construir.

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