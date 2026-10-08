Vídeo: Poste pega fogo e prejudica trânsito no Cabula

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Um incêndio em um poste foi registrado na região do Cabula, em Salvador, na tarde desta quinta-feira, 8. As chamas mobilizaram equipes do Corpo de Bombeiros e causaram impactos no trânsito da região





Bombeiros controlam as chamas

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e estão no local para realizar o atendimento da ocorrência e controlar o fogo.





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O incêndio provocou transtornos no fluxo de veículos, e motoristas que passam pelo local devem redobrar a atenção e, se possível, evitar a área enquanto o atendimento é realizado.

Ainda não há informações sobre o que teria provocado o incêndio.



Confira o vídeo: