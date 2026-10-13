Ônibus de Salvador passam a aceitar pagamento por QR Code neste sábado

A forma de pagar a passagem de ônibus em Salvador está prestes a mudar, e quem utiliza o transporte público precisa ficar atento para não ser pego de surpresa. A partir deste sábado, 17, a Prefeitura prevê iniciar os testes de pagamento por QR Code no sistema BRT, como parte do processo de substituição gradual do dinheiro por meios eletrônicos nos coletivos da capital baiana.

Apesar da mudança, o pagamento em dinheiro não será encerrado em todos os ônibus de Salvador neste sábado. A Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) estabeleceu que a retirada será feita por etapas, com a definição das linhas afetadas e comunicação prévia aos usuários.

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A medida foi regulamentada por uma portaria publicada no Diário Oficial do Município (DOM). A proposta é ampliar as opções de pagamento, reduzir a circulação de dinheiro nos veículos e aumentar a segurança de passageiros e trabalhadores.

Quando os ônibus de Salvador vão parar de aceitar dinheiro?

O primeiro passo da mudança está previsto para 17 de outubro, com os testes de pagamento por QR Code no BRT. Nesse período inicial, a tecnologia será avaliada antes de uma possível ampliação para outras linhas.

Ainda não há uma data única para o fim do pagamento em espécie em toda a frota de Salvador. A retirada será progressiva, e as linhas que deixarão de receber dinheiro serão definidas posteriormente.

Antes que o pagamento em dinheiro seja suspenso em uma linha, os passageiros deverão ser informados com pelo menos 30 dias de antecedência. O aviso também deverá apresentar as alternativas disponíveis para compra e recarga dos créditos eletrônicos.

A previsão da Semob é ampliar a tecnologia para os ônibus do Sistema Integra após a fase de testes, caso os resultados sejam positivos. A expansão deverá ocorrer de forma gradual.

Como pagar a passagem de ônibus por QR Code?



A nova modalidade permitirá que o passageiro utilize o celular para gerar um código de embarque, sem precisar apresentar o cartão físico do Salvador Card. Para isso, será necessário utilizar o aplicativo KIM.

Veja como funciona:

Baixe o aplicativo KIM: instale a ferramenta de recarga no celular e faça o cadastro. Crie um cartão virtual: depois de acessar o aplicativo, o usuário deverá configurar o cartão digital. Adicione créditos: durante a modalidade de testes descrita pela Semob, a recarga será feita exclusivamente por Pix. Escolha a linha: antes de embarcar, selecione no aplicativo a linha que pretende utilizar. Gere o QR Code: o código será disponibilizado para a validação da passagem. Valide no ônibus: ao entrar no veículo, aproxime a tela do celular do leitor indicado para liberar o embarque.

O código terá validade de 30 minutos e poderá ser utilizado apenas uma vez. Além disso, ficará vinculado à linha escolhida no momento da emissão.

O que acontece se o QR Code vencer?

Quem gerar o código e não conseguir embarcar dentro do prazo não perderá o valor da passagem. De acordo com as informações divulgadas sobre o funcionamento do sistema, a tarifa só será descontada do cartão virtual quando o QR Code for efetivamente utilizado no validador.

Caso o código expire sem ser utilizado, o saldo continuará disponível no cartão virtual. O passageiro poderá, então, gerar outro código para uma nova tentativa de embarque.

Também será possível emitir um novo QR Code imediatamente após a utilização do anterior. Enquanto houver um código válido, porém, não será possível gerar outro.

QR Code permite integração com outro ônibus ou metrô?

Não. Essa é uma das principais limitações da nova modalidade.

O QR Code será válido para apenas um embarque e não permitirá integração. Isso significa que o passageiro que precisar utilizar outro ônibus deverá gerar um novo código para a próxima viagem.

O cartão virtual do KIM também funcionará de forma independente do Salvador Card físico. Os créditos de um não poderão ser transferidos para o outro, e os saldos não serão compartilhados.

Por isso, quem depende da integração entre ônibus, BRT e metrô deve ficar atento: o QR Code não substituirá o cartão físico para essa finalidade durante os testes.

O novo pagamento também não será aceito nos veículos do STEC nem no metrô. Para utilizar a integração entre os diferentes modais, o passageiro deverá continuar recorrendo aos meios de pagamento compatíveis com o sistema.

Quais outras formas de pagamento serão aceitas?

A mudança não significa que todos os passageiros precisarão utilizar o celular para pagar a tarifa. A portaria prevê a utilização de diferentes modalidades de bilhetagem eletrônica vinculadas ao sistema Salvador Card.

Entre as opções estão:

Bilhete Avulso;

Bilhete Identificado;

Vale-Transporte Eletrônico;

Vale-Transporte Especial;

Meia Passagem Estudantil.

Os créditos eletrônicos poderão ser adquiridos por aplicativos, sites, terminais de autoatendimento, postos físicos e estabelecimentos credenciados, conforme os canais disponíveis para cada modalidade.

A regulamentação também prevê a interoperabilidade com cartões utilizados no sistema metroviário de Salvador e Lauro de Freitas, além do Metropasse, utilizado no transporte coletivo da Região Metropolitana.

A lista de pontos de venda e recarga deverá ser disponibilizada pelo Salvador Card.

Por que Salvador vai retirar o pagamento em dinheiro?

Segundo a Prefeitura, a substituição gradual do dinheiro por meios eletrônicos tem como objetivo aumentar a segurança de passageiros, motoristas e cobradores, reduzindo os riscos relacionados ao manuseio de cédulas e moedas dentro dos coletivos.

A administração municipal também aponta a possibilidade de diminuir o tempo de embarque, melhorar a eficiência do transporte e ampliar o controle da arrecadação das tarifas.

De acordo com o secretário municipal da Mobilidade, Pablo Souza, aproximadamente 97% dos pagamentos no transporte público da capital já são realizados por meios eletrônicos.

A implantação e a gestão logística do sistema de bilhetagem ficarão sob responsabilidade do Consórcio Salvador Transcard, que deverá garantir pontos de comercialização e recarga nas diferentes regiões da cidade.

O que muda para quem pega ônibus todos os dias?

A principal orientação é não confundir o início dos testes com o fim imediato do pagamento em dinheiro em toda a cidade.

Neste sábado, 17, a novidade prevista é o início da operação experimental do QR Code no BRT. Para os demais ônibus, a retirada do pagamento em espécie dependerá da definição das linhas e do aviso prévio aos passageiros.

Quem utiliza o transporte público diariamente deve acompanhar os comunicados oficiais, verificar as formas de pagamento aceitas na linha utilizada e, caso dependa de integração, manter um cartão compatível com o trajeto.

Assim, a mudança será implementada por etapas, enquanto a Prefeitura avalia o funcionamento da tecnologia e a possibilidade de expandi-la para o restante do sistema de transporte de Salvador.