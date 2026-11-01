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CUP OF EXCELLENCE BRASIL

Fazenda da Bahia alcança destaque nacional em competição de cafés

Produção acontece na cidade de Piatã, na Chapada Diamantina

Alice Paulilo
Por
Prêmio coloca a Bahia no radar de cafés de excelência do mundo
Prêmio coloca a Bahia no radar de cafés de excelência do mundo - Foto: Divulgação

A fazenda Família Três Morros, localizada no município de Piatã, na Chapada Diamantina, recebeu o 6º lugar no Cup of Excellence Brasil 2026, principal competição de cafés de excelência do mundo. A categoria disputada foi a Via Seca.

Promovido no Brasil pela Associação Brasileira de Cafés Especiais (BSCA), em parceria com a Alliance for Coffee Excellence (ACE), o concurso reúne amostras de diferentes regiões produtoras e passa por etapas de avaliação conduzidas por especialistas brasileiros e estrangeiros.

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Durante a seleção, os cafés são analisados a partir de características como aroma, sabor, acidez, corpo, equilíbrio, complexidade e qualidade sensorial. O resultado busca identificar produtos que se destacam entre as diferentes origens participantes.

Como funciona a avaliação dos cafés?

O Cup of Excellence é uma competição internacional voltada à identificação e ao reconhecimento de cafés especiais. A seleção também permite aproximar produtores de mercados consumidores e compradores interessados em produtos de diferentes regiões.

Na edição de 2026, o resultado obtido pela propriedade de Piatã levou o nome da Chapada Diamantina à classificação da categoria Via Seca. O café é cultivado a cerca de 1.430 metros de altitude, aos pés da Serra dos Três Morros, em condições influenciadas pelo clima, pelo solo e pelas características geográficas da região.

Quando será possível experimentar o café premiado?

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A classificação também destaca a produção de cafés especiais na Bahia, estado que reúne diferentes territórios produtores. Para a família responsável pelo cultivo, o reconhecimento representa o resultado do trabalho desenvolvido nas montanhas de Piatã.

Os cafés premiados deverão chegar ao público por meio da 1430 Altitude Coffee, marca vinculada à fazenda, que ficará responsável pela torra e pela embalagem dos produtos. A proposta é disponibilizar os grãos para consumo, mantendo a identificação com a região de origem.

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