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Ataque de abelhas no Rio São Francisco termina em resgate heroico

Policiais militares foram surpreendidos por um enxame durante deslocamento fluvial

Redação
Por Redação
Ataque de abelhas surpreendeu policiais militares no Rio São Francisco. Major nadou mais de 500 metros para resgatar colega levado pela correnteza.
Ataque de abelhas surpreendeu policiais militares no Rio São Francisco. Major nadou mais de 500 metros para resgatar colega levado pela correnteza. - Foto: Agência Brasil

Uma ação de resgate marcou a ocorrência envolvendo policiais militares da 45ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) na última quarta-feira, 28, no Rio São Francisco. Durante um deslocamento fluvial nas proximidades da localidade de Pedra Branca, a guarnição foi surpreendida por um enxame de abelhas. Para escapar dos insetos, os agentes precisaram pular na água, mas acabaram sendo levados pela forte correnteza.

Major nada por mais de 500 metros para salvar colega

A situação se tornou ainda mais delicada quando o Sargento Lima, atingido por diversas picadas, teve a visão comprometida e perdeu as forças para nadar contra o fluxo do rio. Diante do risco de afogamento do colega, o major Gil decidiu agir e foi ao encontro do militar.

Mesmo diante das condições adversas, o oficial conseguiu alcançar o sargento e conduzi-lo a nado por mais de 500 metros, até que os dois chegassem à margem em segurança. A atitude foi decisiva para evitar que o companheiro de farda fosse levado pela correnteza.

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Sargento é encaminhado para UTI após ataque de abelhas

Após o resgate, o Sargento Lima recebeu os primeiros atendimentos e foi encaminhado para uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Segundo os últimos boletins médicos, o estado de saúde dele é considerado estável, e o militar permanece sob cuidados médicos. Os outros policiais envolvidos na ocorrência, entre eles o Sargento Luiz Carlos, também foram atendidos.

Confira:

Policiais militares da Bahia durante ocorrência de resgate após ataque de abelhas no Rio São Francisco.
Policiais militares da Bahia durante ocorrência de resgate após ataque de abelhas no Rio São Francisco. - Foto: 45ª CIPM

Comandante da PMBA destaca atitude do major Gil

O comandante da Polícia Militar da Bahia (PMBA), coronel Magalhães, manifestou orgulho pela atuação do major Gil e destacou o gesto de solidariedade e companheirismo demonstrado durante o episódio.

“A atitude do Major Gil salvou uma vida e exemplificou o legítimo espírito de corpo e altruísmo que norteiam a nossa tropa, reforçando o compromisso mútuo de proteger uns aos outros mesmo sob condições extremas. Tenho orgulho de comandar homens e mulheres que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, encontram forças para cuidar uns dos outros e preservar a vida".

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polícia militar Rio São Francisco

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