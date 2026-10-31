Micareta de Feira: veja datas para vistoria obrigatória de veículos

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Veículos que vão atuar na Micareta de Feira de Santana deverão passar por vistoria obrigatória entre os dias 3 e 19 de novembro. A inspeção é necessária para garantir a circulação e o acesso dos automóveis aos espaços da festa, que acontece de 19 a 22 de novembro.

A avaliação inclui trios elétricos, carros de apoio, estruturas de blocos e veículos de prestadores de serviços credenciados. O objetivo é verificar as condições de segurança antes do início da programação.

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As inspeções serão realizadas no Parque de Exposição João Martins da Silva, em dias úteis, exceto nos feriados previstos no calendário. O atendimento ocorrerá em dois turnos: das 8h às 12h e das 14h às 17h.

Como será a primeira fase da vistoria?

Entre os dias 3 e 6 de novembro, a prioridade será a avaliação dos veículos utilizados em serviços essenciais e de apoio logístico à festa.

Nesta etapa, serão atendidos:

Veículos de alimentação;

Caminhões de abastecimento de bebidas;

Frotas institucionais das esferas municipal, estadual e federal;

Equipes de imprensa;

Órgãos de controle;

Ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu);

Concessionárias de energia e água;

Empresas de telefonia;

Transporte de gelo.

Quando serão vistoriados os trios elétricos?

A segunda etapa será realizada em dois períodos: de 9 a 13 de novembro e de 16 a 19 de novembro. Nesses dias, as equipes vão concentrar o atendimento nos veículos de grande porte e nas estruturas utilizadas pelos blocos.

Estão incluídos nessa fase:

Trios elétricos;

Carros de apoio;

Carros de som;

Mini-trios recreativos;

Veículos similares com equipamentos de som.

A entrada no perímetro da festa será permitida somente aos veículos aprovados na inspeção. Os que estiverem regulares receberão um adesivo de identificação e uma cartilha de comprovação.

A liberação dependerá da aprovação de todas as entidades técnicas e de segurança que integram a comissão fiscalizadora.