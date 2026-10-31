Enxame gigante de abelhas provoca fechamento de parque na Bahia

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O Parque Municipal Erivaldo Cerqueira, conhecido como Parque da Lagoa, localizado às margens da Avenida José Falcão da Silva, em Feira de Santana, teve fechamento temporário provocado por um enxame de abelhas de grande proporção. O comunicado foi emitido pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SESP), neste sábado.

Segundo a nota, o funcionamento foi comprometido neste feriado em decorrência da presença dos insetos, no entanto, a pasta já está atuando nas medidas necessárias para o controle da situação e a resolução do problema.

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"Considerando os riscos que a presença do enxame representa para visitantes e trabalhadores, o equipamento permanecerá temporariamente fechado ao público", disse trecho.

Previsão de abertura do Parque da Lagoa

A previsão é que o parque seja reaberto na próxima terça-feira, 3, se as medidas adotadas forem eficazes. A Prefeitura aponta que os quatro dias devem ser necessários para garantir condições seguras de funcionamento.

Como alternativa de lazer para a população, a Sesp informa que o Parque da Cidade Frei José Monteiro Sobrinho, localizado na Rua do Salvador, no conjunto Feira VII, funcionará normalmente neste sábado (31) e domingo (1º) como alternativa de lazer em Feira de Santana.

"A segurança da população está acima de qualquer outra consideração. A decisão de manter o Parque da Lagoa temporariamente fechado é preventiva e tem como principal objetivo preservar a integridade física dos cidadãos", enfatizou a secretaria.