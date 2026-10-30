Mulher relata ter sido arrastada por carro de ex-companheiro após briga

Uma mulher de 32 anos ficou ferida após ser arrastada por aproximadamente 50 metros por um carro conduzido pelo ex-companheiro, em Feira de Santana, segunda maior cidade da Bahia. A vítima, identificada como Beatriz Santos Pereira, denunciou que foi agredida pelo homem durante uma discussão, no último domingo, 25, no bairro Limoeiro.

Beatriz precisou ser internada no Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA) e, após receber atendimento médico, passou a utilizar cadeira de rodas e muletas para se locomover. Ela também relata dificuldades para cuidar da filha de 1 ano e 8 meses e depende da ajuda de vizinhos.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Entenda o que aconteceu

A confusão começou quando Beatriz foi buscar a filha, que havia passado o dia com o pai. A entrega estava prevista para as 19h, mas o ex-companheiro pediu que ela buscasse a criança mais cedo, alegando que estava em uma festa de aniversário.

Como trabalhava em uma faxina, a mulher pediu que ele aguardasse. No entanto, diante da insistência, interrompeu o serviço e seguiu de carro por aplicativo até a praça do Limoeiro.

No local, encontrou o ex-companheiro acompanhado da atual namorada, que segurava a criança. Segundo Beatriz, após questionar a mulher sobre o relacionamento, foi empurrada pelo homem.

A vítima contou que jogou uma bebida no rosto da atual namorada do ex, e as duas trocaram tapas. Durante a discussão, o homem teria dado um soco no rosto de Beatriz, que reagiu com um tapa.

Em seguida, o suspeito entrou no veículo e acelerou enquanto segurava o braço da ex-companheira. Beatriz relatou que conseguiu afastar a filha para evitar que a criança também fosse arrastada.

A mulher permaneceu presa ao carro até ser arremessada ao chão, após o veículo passar por um quebra-molas. Segundo a vítima, o carro também passou por cima de suas pernas.

Mulher sofreu ferimentos pelo corpo

Beatriz foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), após pessoas que estavam na praça acionarem o serviço.

No hospital, passou por exames de raio-X e tomografia, que não identificaram fraturas. Apesar disso, ela relatou lesões musculares na região das costelas e ferimentos nos ombros, braços, mãos, joelhos, pernas e pés.

Desempregada e sem familiares em Feira de Santana, a mulher afirma que precisa da ajuda de vizinhos para realizar atividades básicas e cuidar da filha.

Histórico de violência

Beatriz também denunciou que já havia sido agredida pelo ex-companheiro em outras ocasiões, durante o relacionamento.

Segundo ela, o homem chegou a destruir objetos pessoais, incendiar suas roupas e queimar a certidão de nascimento da filha.

Em outro episódio, quando a criança tinha quatro meses, o suspeito teria se trancado dentro de casa com a bebê e colocado fogo nos pertences da mulher. Na ocasião, Beatriz afirma que foi agredida com uma barra de ferro.

A vítima contou ainda que já havia conseguido uma medida protetiva quando morava em São Paulo, mas que a proteção não estava mais em vigor.

Investigação

Após a agressão em Feira de Santana, Beatriz registrou uma ocorrência policial e solicitou uma nova medida protetiva. Segundo ela, o documento ainda não havia sido concedido até o momento da entrevista.

A mulher afirma que desconhece o andamento das investigações e teme sofrer novas agressões.

"Estou viva porque Deus permitiu e vou fazer jus ao que me aconteceu. Quantas mulheres hoje estão engavetadas porque não tiveram a chance que eu tive? Peço encarecidamente: não o deixem solto. Aconteceu comigo, amanhã pode ser outra. E será que vai sobreviver?", declarou em entrevista ao G1.

Procurada pelo g1, a Polícia Civil não informou se o suspeito foi localizado nem detalhes sobre o andamento da investigação até a publicação da reportagem.