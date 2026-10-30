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POLÍCIA

Quatro pessoas são resgatadas de cárcere privado em bairro popular

Suspeito já tinha mandado de prisão em aberto

Evellyn Teixeira
Por
Quatro pessoas foram resgatadas após serem mantidas em cárcere privado
Quatro pessoas foram resgatadas após serem mantidas em cárcere privado - Foto: Divulgação | PMBA – DCS

Quatro pessoas foram resgatadas após serem mantidas em cárcere privado em uma residência no bairro de Portão, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), nesta sexta-feira, 30.

Durante a ocorrência, um homem suspeito de envolvimento no crime foi preso por equipes da 52ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM).

A ação começou durante um patrulhamento, quando os policiais flagraram homens armados em via pública. Ao perceberem a aproximação da equipe, os suspeitos fugiram.

Durante as buscas, um dos homens foi visto entrando em uma residência. No imóvel, os militares encontraram quatro vítimas um homem e três mulheres mantidas em cárcere privado. Após negociação, os policiais conseguiram libertá-las e prestaram acolhimento.

Arma e drogas foram apreendidas

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Com o suspeito, foram apreendidos uma pistola Taurus calibre 9 mm, três carregadores, um deles alongado, e 39 porções de haxixe. Segundo a Polícia Militar, o homem também tinha um mandado de prisão em aberto por roubo.

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O suspeito foi detido e encaminhado, junto com o material apreendido, para a delegacia da região. A ocorrência foi registrada pela Polícia Civil, responsável por dar continuidade às investigações.

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cárcere privado policia militar

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