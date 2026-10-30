Quatro pessoas são resgatadas de cárcere privado em bairro popular

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Quatro pessoas foram resgatadas após serem mantidas em cárcere privado em uma residência no bairro de Portão, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), nesta sexta-feira, 30.



Durante a ocorrência, um homem suspeito de envolvimento no crime foi preso por equipes da 52ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM).

A ação começou durante um patrulhamento, quando os policiais flagraram homens armados em via pública. Ao perceberem a aproximação da equipe, os suspeitos fugiram.



Durante as buscas, um dos homens foi visto entrando em uma residência. No imóvel, os militares encontraram quatro vítimas um homem e três mulheres mantidas em cárcere privado. Após negociação, os policiais conseguiram libertá-las e prestaram acolhimento.



Arma e drogas foram apreendidas

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Com o suspeito, foram apreendidos uma pistola Taurus calibre 9 mm, três carregadores, um deles alongado, e 39 porções de haxixe. Segundo a Polícia Militar, o homem também tinha um mandado de prisão em aberto por roubo.



O suspeito foi detido e encaminhado, junto com o material apreendido, para a delegacia da região. A ocorrência foi registrada pela Polícia Civil, responsável por dar continuidade às investigações.