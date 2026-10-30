POLÍCIA
Três homens são presos suspeitos de matar pai e filho na Bahia
Caso aconteceu no povoado de Gameleira, em Teofilândia
A Polícia Civil da Bahia prendeu três homens investigados pelas mortes de Walisson dos Santos Campos, de 20 anos, e Edson Campos, de 56, pai e filho. As prisões ocorreram durante a Operação Integração, realizada nos municípios de Teofilândia e Feira de Santana.
O pai e o filho foram mortos a tiros no dia 4 de outubro, no povoado de Gameleira, localizado na zona rural de Teofilândia.
Os investigados foram localizados nos municípios de Feira de Santana e Teofilândia. Um dos suspeitos, encontrado em Feira de Santana, estava dentro do veículo apontado como utilizado no duplo homicídio. Durante a abordagem, os policiais apreenderam o automóvel e um simulacro de arma de fogo que estava em seu interior.
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Em Teofilândia, outros dois suspeitos, de 22 e 29 anos, foram encontrados. Um deles foi localizado em um estabelecimento comercial, enquanto o outro foi encontrado em uma residência no povoado de Morrinho, na zona rural do município.
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A operação foi realizada pelas Delegacias Territoriais (DTs) de Teofilândia, Santa Bárbara e Araci, com o apoio da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe/Nordeste).