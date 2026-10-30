Veja momento em que jovem é abordado por suspeito de estupro em Barreiras

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Um homem de 27 anos foi preso em flagrante na quinta-feira, 29, em Barreiras, no oeste da Bahia, suspeito de estuprar uma jovem de 21 anos.

Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento em que ele abordou a vítima e tocou nas partes íntimas dela. Segundo a Polícia Militar, o caso começou por volta das 5h30, na Rua Panamá, no bairro São Pedro.

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De acordo com o relato da jovem à polícia, o suspeito afirmou estar armado, fez ameaças e a levou para o bairro Vila dos Funcionários, onde teria cometido o estupro.



Após o crime, a vítima recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi encaminhada ao Hospital do Oeste. Não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde dela.



Suspeito foi localizado após buscas

Policiais militares realizaram buscas na região e localizaram o homem pouco depois. Na residência dele, foram encontradas roupas que, segundo a polícia, são as mesmas utilizadas durante a abordagem registrada pelas câmeras de segurança.

O suspeito permanece à disposição da Justiça nesta sexta-feira (30). A identidade da vítima não foi divulgada.

Confira o vídeo: