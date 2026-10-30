Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA

VÍDEO

Veja momento em que jovem é abordado por suspeito de estupro em Barreiras

Suspeito estava armado no momento da abordagem

Evellyn Teixeira
Por
Um homem de 27 anos foi preso em flagrante suspeito de estuprar uma jovem
Um homem de 27 anos foi preso em flagrante suspeito de estuprar uma jovem - Foto: reprodução redes sociais

Um homem de 27 anos foi preso em flagrante na quinta-feira, 29, em Barreiras, no oeste da Bahia, suspeito de estuprar uma jovem de 21 anos.

Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento em que ele abordou a vítima e tocou nas partes íntimas dela. Segundo a Polícia Militar, o caso começou por volta das 5h30, na Rua Panamá, no bairro São Pedro.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com o relato da jovem à polícia, o suspeito afirmou estar armado, fez ameaças e a levou para o bairro Vila dos Funcionários, onde teria cometido o estupro.

Após o crime, a vítima recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi encaminhada ao Hospital do Oeste. Não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde dela.

Leia Também:

VIOLÊNCIA SEXUAL

Após denúncia de estupro, jovem vira alvo de ataques na Bahia
Após denúncia de estupro, jovem vira alvo de ataques na Bahia imagem

POLÍCIA

Suspeito de atear fogo na namorada grávida é preso três dias após crime na Bahia
Suspeito de atear fogo na namorada grávida é preso três dias após crime na Bahia imagem

SAIBA QUAIS SÃO OS BAIRROS

Ônibus param de circular em dois bairros de Salvador após situações de violência
Ônibus param de circular em dois bairros de Salvador após situações de violência imagem

Suspeito foi localizado após buscas

Policiais militares realizaram buscas na região e localizaram o homem pouco depois. Na residência dele, foram encontradas roupas que, segundo a polícia, são as mesmas utilizadas durante a abordagem registrada pelas câmeras de segurança.

O suspeito permanece à disposição da Justiça nesta sexta-feira (30). A identidade da vítima não foi divulgada.

Confira o vídeo:

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

estupro polícia militar

Relacionadas

Mais lidas