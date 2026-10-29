Ônibus param de circular em dois bairros de Salvador após situações de violência

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Moradores de dois bairros de Salvador ficaram sem transporte público nesta quinta-feira, 29, após episódios de violência e protestos que comprometeram a circulação dos ônibus. A suspensão do serviço atingiu Mirantes de Periperi, no Subúrbio Ferroviário, e Vale das Pedrinhas, no Complexo do Nordeste de Amaralina.

De acordo com a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), a falta de condições de segurança impossibilitou a continuidade da operação nas duas localidades.

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Em Mirantes de Periperi, os ônibus foram impedidos de acessar o terminal, enquanto os veículos que já estavam no local não conseguiram sair devido a uma manifestação de moradores. O protesto ocorreu após uma ação policial que terminou com um homem morto e outro preso.

Já no Vale das Pedrinhas, a circulação foi interrompida em meio a novos episódios de violência na região. O bairro havia enfrentado recentemente quatro dias consecutivos sem ônibus, também por questões de segurança.

Entenda o que aconteceu em cada bairro

Mirantes de Periperi: morte em ação policial provoca protesto

Uma operação policial realizada na tarde desta quinta-feira, 29. terminou com um homem morto e outro preso em Mirantes de Periperi. A vítima, identificada como Reginaldo, foi baleada durante a ação e encaminhada ao Hospital do Subúrbio, mas não resistiu aos ferimentos.

Na mesma operação, Nerisvaldo Jesus de Macedo foi preso em flagrante. Segundo informações preliminares, ele já havia sido detido em 2023, em uma ocorrência que resultou na apreensão de drogas e três fuzis.

Após a intervenção policial, moradores bloquearam o acesso ao bairro com pneus e outros objetos incendiados. A manifestação provocou congestionamento e impediu a entrada e saída dos ônibus.

Equipes da 18ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foram acionadas para auxiliar na liberação da via, enquanto o Corpo de Bombeiros atuou no controle das chamas.

Vale das Pedrinhas: homem é baleado durante confronto com a PM

No Complexo do Nordeste de Amaralina, um homem foi baleado na perna durante uma troca de tiros com policiais militares na tarde desta quinta-feira (29), na localidade conhecida como Campo do Natureza.

Segundo o tenente-coronel Batalha, equipes do 30º Batalhão de Polícia Militar (BPM) realizavam incursões na região quando foram recebidas a tiros por suspeitos. Os militares reagiram e, durante o confronto, um dos homens acabou ferido.

O suspeito foi socorrido pelos próprios policiais e levado ao Hospital Geral do Estado (HGE), onde recebeu atendimento médico.

Durante a ocorrência, foram apreendidas drogas e um carregador de pistola calibre 9 mm. A arma que teria sido utilizada no confronto não foi encontrada.