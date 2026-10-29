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HOME > SALVADOR

VLT NO FERIADÃO

VLT funcionará durante feriadão; confira horários

Sistema atenderá entre a Parada São Joaquim e a Parada Ara Ketu

Sara Santos
Por
O atendimento será realizado no trecho entre a Parada São Joaquim e a Parada Ara Ketu
O atendimento será realizado no trecho entre a Parada São Joaquim e a Parada Ara Ketu - Foto: Divulgação

O Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) de Salvador terá funcionamento em horários específicos durante o fim de semana e o feriado de Finados, na segunda-feira, 2 de novembro.

Nesta sexta-feira, 30, a operação será das 6h40 às 16h. No sábado, 31, o atendimento ocorrerá das 7h20 às 12h. Já no domingo, 1º de novembro, o sistema funcionará das 8h40 às 12h.

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Na segunda-feira, feriado de Finados, o VLT voltará a operar das 6h40 às 16h.

Em todos os dias, o atendimento será realizado no trecho entre a Parada São Joaquim e a Parada Ara Ketu, em Salvador.

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Confira os horários do VLT no feriadão

  • Sexta-feira (30): das 6h40 às 16h;
  • Sábado (31): das 7h20 às 12h;
  • Domingo (1º): das 8h40 às 12h;
  • Segunda-feira (2): das 6h40 às 16h.

Com 10,7 quilômetros de extensão, o percurso contempla 11 paradas e a Estação Calçada. Desde o início da operação, o sistema já transportou mais de 350 mil passageiros, ampliando as opções de deslocamento para a população do Subúrbio Ferroviário.

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feriadão Salvador VLT VLT Salvador

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