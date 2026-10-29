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Homem descumpre medida protetiva e agride ex-mulher na Estrada das Barreiras

Suspeito foi espancado por pessoas que estavam no local

Evellyn Teixeira
Por
Imagem ilustrativa da imagem Homem descumpre medida protetiva e agride ex-mulher na Estrada das Barreiras
Foto: reprodução redes sociais

Um homem identificado como Ronaldo é suspeito de agredir a ex-companheira na manhã desta quinta-feira, 29, na Estrada das Barreiras, em Salvador.

Conforme as informações iniciais, ele teria tentado se aproximar da ex-esposa, apesar de uma medida protetiva. Após a suposta agressão, o homem teria tentado fugir, mas foi contido por pessoas que estavam no local. A situação provocou uma confusão, e o suspeito passou a ser alvo de agressões por parte de populares.

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Em contato com o portal A TARDE, a Polícia Militar da Bahia informou que equipes foram acionadas para verificar uma ocorrência de linchamento contra um homem suspeito de agredir uma mulher. Ao chegarem, os policiais intervieram, mas os envolvidos nas agressões conseguiram fugir.

Após a intervenção, o suspeito e a vítima foram encaminhados à Casa da Mulher Brasileira para o registro formal da ocorrência e a adoção das medidas legais cabíveis.

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Até o momento, as informações divulgadas pela Polícia Militar não detalham o estado de saúde dos envolvidos nem confirmam oficialmente o eventual descumprimento da medida protetiva.

Confira o vídeo:

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polícia militar Salvador

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