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OPERAÇÃO MULHER SEGURA

Bahia tem mais de 600 prisões por crimes contra mulheres em 4 meses

Entre junho e outubro, foram realizadas 5.284 mil diligências

Luiza Nascimento
Por
Operação Mulher Segura
Operação Mulher Segura - Foto: Divulgação/SSP

A Bahia registrou mais de 600 prisões por crimes contra mulheres em quatro meses com a Operação Mulher Segura 2026. Durante o período, foram 514 em flagrante e 133 decorrentes do cumprimento de mandados judiciais.

Entre junho e outubro, foram realizadas 5.284 mil diligências, com 12.669 mil vítimas atendidas e 29.178 pessoas alcançadas nas ações educativas em todo o estado.

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A mobilização reúne ações de:

  • Prevenção;
  • atendimento às vítimas;
  • enfrentamento à violência contra as mulheres.

Coordenada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), em parceria com a Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP/BA), a iniciativa busca prevenir e combater diferentes formas de violência contra as mulheres, por meio de medidas educativas, preventivas, ostensivas e repressivas.

Em outubro, 87 pessoas já foram presas

Até 29 de outubro, 87 pessoas foram presas, sendo 78 em flagrante e nove decorrentes do cumprimento de mandados judiciais.

Neste mês, as ações educativas alcançaram 4.433 pessoas. No mesmo período, as equipes realizaram 716 diligências e atenderam 1.196 vítimas.

Quais crimes resultaram em prisões?

Entre as ocorrências que resultaram em prisões estão crimes de:

  • Ameaça;
  • estupro;
  • lesão corporal;
  • crimes contra a honra;
  • feminicídio consumado e tentado;
  • descumprimento de medidas protetivas de urgência;
  • perseguição.

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Dia D da Operação Mulher Segura 2026

O Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) foi ativado na manhã desta quinta-feira (29) para acompanhar as ações do Dia D da Operação Mulher Segura 2026. A estrutura tem funcionamento previsto até as 18h.

O Centro reúne representantes das Polícias Militar, Civil e Técnica, do Corpo de Bombeiros Militar, além das Superintendências de Gestão Integrada da Ação Policial (SIAP), de Telecomunicações (Stelecom), de Inteligência (SI), de Gestão Tecnológica e Organizacional (SGTO) e de Prevenção à Violência (SPREV).

A mobilização também conta com representantes da Secretaria das Mulheres (SPM) e da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab), ampliando a integração entre os órgãos envolvidos nas ações de proteção e enfrentamento à violência contra as mulheres.

A estrutura contribui para agilizar a comunicação, subsidiar a tomada de decisões e coordenar a atuação dos órgãos envolvidos.

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Tags

Bahia Operação Mulher Segura Violência contra a mulher

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