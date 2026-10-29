OPERAÇÃO MULHER SEGURA
Bahia tem mais de 600 prisões por crimes contra mulheres em 4 meses
Entre junho e outubro, foram realizadas 5.284 mil diligências
A Bahia registrou mais de 600 prisões por crimes contra mulheres em quatro meses com a Operação Mulher Segura 2026. Durante o período, foram 514 em flagrante e 133 decorrentes do cumprimento de mandados judiciais.
Entre junho e outubro, foram realizadas 5.284 mil diligências, com 12.669 mil vítimas atendidas e 29.178 pessoas alcançadas nas ações educativas em todo o estado.
A mobilização reúne ações de:
- Prevenção;
- atendimento às vítimas;
- enfrentamento à violência contra as mulheres.
Coordenada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), em parceria com a Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP/BA), a iniciativa busca prevenir e combater diferentes formas de violência contra as mulheres, por meio de medidas educativas, preventivas, ostensivas e repressivas.
Em outubro, 87 pessoas já foram presas
Até 29 de outubro, 87 pessoas foram presas, sendo 78 em flagrante e nove decorrentes do cumprimento de mandados judiciais.
Neste mês, as ações educativas alcançaram 4.433 pessoas. No mesmo período, as equipes realizaram 716 diligências e atenderam 1.196 vítimas.
Quais crimes resultaram em prisões?
Entre as ocorrências que resultaram em prisões estão crimes de:
- Ameaça;
- estupro;
- lesão corporal;
- crimes contra a honra;
- feminicídio consumado e tentado;
- descumprimento de medidas protetivas de urgência;
- perseguição.
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Dia D da Operação Mulher Segura 2026
O Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) foi ativado na manhã desta quinta-feira (29) para acompanhar as ações do Dia D da Operação Mulher Segura 2026. A estrutura tem funcionamento previsto até as 18h.
O Centro reúne representantes das Polícias Militar, Civil e Técnica, do Corpo de Bombeiros Militar, além das Superintendências de Gestão Integrada da Ação Policial (SIAP), de Telecomunicações (Stelecom), de Inteligência (SI), de Gestão Tecnológica e Organizacional (SGTO) e de Prevenção à Violência (SPREV).
A mobilização também conta com representantes da Secretaria das Mulheres (SPM) e da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab), ampliando a integração entre os órgãos envolvidos nas ações de proteção e enfrentamento à violência contra as mulheres.
A estrutura contribui para agilizar a comunicação, subsidiar a tomada de decisões e coordenar a atuação dos órgãos envolvidos.