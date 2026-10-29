Vai viajar no feriadão? PRF reforça fiscalização na Bahia

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A Polícia Rodoviária Federal (PRF) vai intensificar a fiscalização nas rodovias federais da Bahia durante o feriado de Finados. A operação começa nesta sexta-feira, 30, e segue até segunda-feira, 2, período em que a expectativa é de aumento no fluxo de veículos por causa das viagens.

As equipes vão concentrar as abordagens em trechos e horários com maior registro de acidentes graves. Entre as principais infrações fiscalizadas estão o excesso de velocidade, as ultrapassagens proibidas em pistas simples e a direção sob efeito de álcool.

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A operação também vai verificar o uso do cinto de segurança por todos os ocupantes dos veículos, inclusive os passageiros do banco traseiro, além do transporte de crianças em dispositivos adequados, como bebê-conforto, cadeirinha e assento de elevação.

Apesar do reforço no policiamento, não haverá restrição de tráfego de veículos durante a operação.

Veja os cuidados antes de pegar a estrada

Quem pretende viajar durante o feriadão deve revisar o veículo antes de sair. A recomendação é verificar as condições dos pneus, dos freios, das luzes e dos limpadores de para-brisa, além de conferir os equipamentos obrigatórios.

Durante o percurso, os motoristas devem respeitar os limites de velocidade e adaptar a condução às condições da pista, do clima e do trânsito. Ultrapassagens devem ser feitas apenas em locais permitidos e quando houver segurança para concluir a manobra.

Outro cuidado é não dirigir após consumir bebida alcoólica. O cansaço também pode comprometer a atenção e os reflexos, por isso é importante descansar antes de viajar e fazer pausas em trajetos longos.

O cinto de segurança deve ser usado por todos os ocupantes, inclusive no banco traseiro. Crianças precisam ser transportadas em dispositivos de retenção adequados à idade, à altura e ao peso.

Manter uma distância segura do veículo à frente também ajuda a evitar colisões, especialmente em períodos de tráfego intenso, quando freadas bruscas podem provocar acidentes.