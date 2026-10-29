Oruam repassa ordem de Marcinho VP sobre o CV na política

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As visitas de Oruam ao pai, Márcio Santos Nepomuceno, o Marcinho VP, renderam alguns comandos para a facção Comando Vermelho (CV). Segundo informações divulgadas pela Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCERJ), o rapper transmitiu à mãe uma ordem atribuída ao traficante, apontado como um dos dois principais líderes do CV.

Na mensagem, encontrada por investigadores da PCERJ no celular de Márcia Gama dos Santos Nepomuceno, mãe de Oruam, o jovem afirma que Marcinho mandou “fechar a política”, em março de 2025.

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A ordem veio logo após a visita de Oruam ao Presídio Federal de Campo Grande (MS), onde Marcinho está preso há cerca de 26 anos. Investigadores alegam que o pedido serve como prova do poder de interferência do criminoso em atividades políticas realizadas em áreas sob influência do CV.

Entretanto, ainda não há informações sobre as especificidades do pedido ou sobre os políticos e partidos envolvidos com a organização criminosa. A polícia segue investigando o caso, a fim de comprovar se Marcinho ainda mantém participação ativa na administração do Comando Vermelho e seus interesses.

Mãe de Oruam está presa

Márcia Nepomuceno foi presa na última semana, durante uma operação da Polícia Federal contra o Comando Vermelho (CV), no Rio de Janeiro. Além dela, Lucas Santos Nepomuceno, seu filho, e outras 17 pessoas também também foram detidas.

A acusação aponta envolvimento dos suspeitos em uma estrutura ligada ao Comando Vermelho que impõe monopólio do fornecimento de internet nos Complexos do Alemão, da Penha e do Chapadão. Eles utilizam armas para concretizar as ameaças.

De acordo com informações da PF, o dinheiro envolvido no esquema de “internet do tráfico” chegava à família de Marcinho VP, através de empresas arrecadadoras, operadores financeiros e contas de passagem.

Estes valores eram dissimulados em produtoras de eventos, empresas de publicidade e imóveis de alto padrão, através de pagamentos em dinheiro vivo e cripto ativos.