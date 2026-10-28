Influenciador com 264 mil seguidores é preso por suspeita de envolvimento em ataque criminoso

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O influenciador digital Kawan Paim Magalhães, de 22 anos, conhecido nas redes sociais como KGrau, foi preso temporariamente nesta quarta-feira, 28, em Feira de Santana. Com mais de 264 mil seguidores, ele é investigado por suspeita de participação em um ataque a tiros que deixou dois homens feridos no centro da cidade, em agosto deste ano.

A prisão aconteceu durante a Operação Zero Grau, deflagrada pela Polícia Civil para avançar nas investigações sobre a dupla tentativa de homicídio. Além da ordem de prisão contra o influenciador, os agentes cumpriram cinco mandados de busca e apreensão.

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Um segundo homem também acabou preso em flagrante, após os policiais encontrarem munições e um acessório de arma de fogo em situação irregular.

Durante as diligências, foram recolhidos aparelhos celulares, veículos que podem ter ligação com o crime, peças de roupas semelhantes às utilizadas pelos autores do ataque e um carregador com munições compatíveis com o calibre empregado nos disparos.

Suspeita de vingança

Uma possível vingança está entre as linhas de investigação da Polícia Civil. A hipótese surgiu a partir da análise de imagens de câmeras de segurança e de depoimentos colhidos ao longo da apuração.

Segundo os investigadores, o atentado pode estar relacionado à morte do pai de um dos suspeitos, que teria envolvimento com o tráfico de drogas. A motivação, no entanto, ainda não foi confirmada.

A 1ª Delegacia Territorial (DT) de Feira de Santana conduz o inquérito e trabalha para esclarecer a participação de cada investigado, além de identificar outros possíveis envolvidos.

Relembre o ataque

O crime aconteceu no dia 6 de agosto, por volta das 10h50, nas imediações da Praça da Matriz, uma das áreas mais movimentadas do centro de Feira de Santana.

Na ocasião, dois homens chegaram ao local em uma motocicleta e efetuaram disparos de arma de fogo. Um vendedor de perfumes, de 24 anos, foi atingido no abdome, nas costas e no braço esquerdo.

Devido à gravidade dos ferimentos, a vítima foi encaminhada ao Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), onde precisou passar por cirurgia e permaneceu internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Um segundo homem, de 20 anos, que passava pela região no momento do ataque, também foi atingido, mas de raspão. Ele recebeu atendimento de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).