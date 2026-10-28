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Corpo é encontrado amordaçado na Pituba em Salvador

Vítima apresentava sinais de agressão em várias partes do corpo

Evellyn Teixeira
Por
| Atualizada em
Um homem foi encontrado morto no bairro da Pituba em Salvador
Um homem foi encontrado morto no bairro da Pituba em Salvador - Foto: divulgação/SSP

Um homem foi encontrado morto na manhã desta quarta-feira, 28, na Rua Maranhão, no bairro da Pituba, em Salvador.

O corpo estava em uma rampa de acesso, nas proximidades da antiga Perini, e apresentava sinais de violência. A vítima também estava amordaçada.

Em contato com o portal A TARDE, a Polícia Civil informou que militares da 13ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) foram acionados para atender à ocorrência de homicídio.Ao chegarem ao local, os policiais constataram a situação, isolaram a área e acionaram a Polícia Técnica para realizar a perícia.

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Uma pedra de grandes dimensões foi encontrada ao lado do corpo e será considerada na apuração das circunstâncias da morte. Até o momento, a identidade da vítima não foi divulgada.

Polícia investiga motivação

As informações iniciais apontam para a possibilidade de o crime ter sido motivado por uma discussão relacionada ao consumo de drogas. A hipótese, no entanto, ainda precisa ser apurada pelas autoridades responsáveis pela investigação.

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pituba Polícia Salvador

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