Acidente entre van e caminhonete deixa seis mortos e 15 feridos na BR

Siga o A TARDE no Google

Um acidente na manhã desta terça-feira, 27, entre uma van e uma caminhonete deixou seis pessoas mortas e outras 15 feridas, na Paraíba. A colisão aconteceu, por volta das 2h30, na BR-230, entre Juazeirinho e Soledade.

Entre os feridos estão duas crainças, de 2 e 4 anos. Os sobreviente foram encaminhados para o Hospital de Emergência e Trauma Dom Luiz Gonzaga Fernandes, em Campina Grande.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com o boletim médico, a criança de 2 anos passou por cirurgia e a de 4 segue internada na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) pediátrica. Elas estão sendo observadas observação pelas equipes de Cirurgia Geral, Ortopedia e Neurocirurgia

Além das duas criaças, um adolescente, de 14, e nove adultos seguem em observação na unidade de saúde. Outros três pessoas já tiveram alta.

De acordo com informações da Polícia Civil, quatro dos seis mortos estavam na Van e os outros dois na caminhonete.

No momento do acidente, 18 pessoas estavam na van, que havia saído de Itaporanga durante a madrugada para transportar pacientes com câncer que fariam tratamento em Campina Grande e João Pessoa. A caminhonete seguia de Alagoa Nova para levar mercadoria para a feira de Juazeirinho.

Vítimas fatais

Hemerson Ferreira da Silva Galdino, de 28 anos: motorista da caminhonete

Ana Vitória da Silva, de 19 anos: ocupante da caminhonete

Doracy Moreira, idade não divulgada: passageira da van

João dos Santos Silva, idade não divulgada: motorista da van

Ana Cristina Felix Holanda, idade não divulgada: passageira da van

João Paulo Rodrigues Pereira, de 14 anos: adolescente que estava na van

Vítimas fatais - Foto: Reprodução

Causa do acidente

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) ainda apura o que ocasionou a batida. No entanto, relatos dão conta de que o motorista da van invadiu a contramão e colidiu de frente com a caminhonete.

Segundo a Prefeitura Municipal de Itaporanga, a van pertencia a uma empresa contratada pela gestão municipal. Por meio de nota, a gestão municipal lamentou as mortes.