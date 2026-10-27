Menina de 12 anos é extorquida e paga mais de R$ 8 mil após ameaça com foto de IA

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Uma menina de 12 anos retirou R$ 8,3 mil escondidos do pai após ser ameaçada com a divulgação de uma imagem íntima falsa, produzida por inteligência artificial (IA). O caso aconteceu em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, e envolve quatro adolescentes suspeitos de participação no ato infracional.

De acordo com a Polícia Civil, a chantagem começou no dia 14 de outubro, quando um adolescente de 15 anos entrou em contato com a vítima por mensagens. Ele afirmou ter imagens íntimas da menina e exigiu dinheiro para não divulgar o conteúdo nas redes sociais.

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Assustada com as ameaças, a criança pegou R$ 8.300 de uma quantia guardada pelo pai e entregou o valor ao suspeito. Mesmo após receber o dinheiro, o adolescente não encerrou a chantagem e passou a exigir outros R$ 10 mil.

Imagem foi criada com inteligência artificial

Durante a investigação, a Polícia Civil descobriu que a imagem utilizada para ameaçar a menina havia sido produzida com inteligência artificial, simulando um conteúdo íntimo da vítima.

As diligências também levaram à identificação de outros três adolescentes, de 14, 15 e 16 anos, suspeitos de envolvimento no crime.

Na sexta-feira, 23, os investigadores realizaram uma ação em Vitória da Conquista e conseguiram recuperar R$ 6.300 dos R$ 8.300 entregues pela criança.

Além do dinheiro, foi localizada uma bicicleta elétrica avaliada em R$ 1.300, adquirida pela internet com parte do valor obtido por meio da extorsão.

Caso foi encaminhado à Justiça

A Polícia Civil instaurou um auto de apuração de ato infracional para investigar a participação dos quatro adolescentes.

O procedimento foi encaminhado à Vara da Infância e da Juventude, responsável pela adoção das medidas legais cabíveis. O dinheiro recuperado foi devolvido ao proprietário.