Homem é preso por golpe com falsa entrevista de emprego na Bahia

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Um homem de 30 anos foi preso preventivamente nesta terça-feira, 27, suspeito de aplicar o golpe da falsa entrevista de emprego, em agosto deste ano, no município de Feira de Santana, no Centro-Norte baiano.

Ele foi encontrado em uma unidade prisional em Mato Grosso do Sul, onde já se encontrava custodiado por estelionato. A prisão foi resultado de uma ação integrada entre as polícias da Bahia, do Paraná e de Mato Grosso do Sul.

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Também foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão em endereços ligados a ele.

Golpe da entrevista de emprego

As investigações apontaram que o homem alugou uma sala comercial no Centro da cidade e utilizou um aplicativo de mensagens para convocar diversas pessoas para falsas entrevistas de emprego em uma empresa do ramo farmacêutico. As vagas ofereciam salários de aproximadamente R$ 8 mil.

De acordo com o titular da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR/Feira de Santana), delegado José Marcos Lima, ele fugiu após conseguir os dados pessoais das vítimas.

Como funcionava o golpe?

“Durante as entrevistas, as vítimas eram orientadas a colocar seus aparelhos celulares no modo avião e a realizar procedimentos de reconhecimento facial, mediante registros fotográficos e gravações de vídeos, sob a justificativa de que seriam etapas obrigatórias do processo de admissão. Em determinado momento, o suspeito solicitou que os candidatos permanecessem aguardando na sala, retirou-se do estabelecimento carregando uma mala e não retornou”, afirmou o delegado.

Ele usava dados das vítimas para solicitar empréstimos

Segundo a Polícia Civil, os dados pessoais foram utilizados indevidamente para a contratação de empréstimos bancários, financiamentos de veículos e realização de transferências financeiras fraudulentas.

Entre as operações identificadas, destaca-se o financiamento de uma caminhonete avaliada em cerca de R$ 200 mil.

Investigação continua para dimensionar prejuízos

As investigações seguem com o objetivo de dimensionar os prejuízos financeiros, identificar outros envolvidos e apurar o número de vítimas.

A ação foi coordenada pela Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR/Feira de Santana), unidade vinculada ao Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC), com apoio operacional das Polícias Civis do Paraná e de Mato Grosso do Sul, por meio de unidades do DEIC.