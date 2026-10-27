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Homem é preso por golpe com falsa entrevista de emprego na Bahia

Ele realizava empréstimos com os dados das vítimas

Sara Santos
Por
Ele já estava custodiado pelo crime de estelionato
Ele já estava custodiado pelo crime de estelionato - Foto: Imagem Ilustrativas/Polícia Civil

Um homem de 30 anos foi preso preventivamente nesta terça-feira, 27, suspeito de aplicar o golpe da falsa entrevista de emprego, em agosto deste ano, no município de Feira de Santana, no Centro-Norte baiano.

Ele foi encontrado em uma unidade prisional em Mato Grosso do Sul, onde já se encontrava custodiado por estelionato. A prisão foi resultado de uma ação integrada entre as polícias da Bahia, do Paraná e de Mato Grosso do Sul.

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Também foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão em endereços ligados a ele.

Golpe da entrevista de emprego

As investigações apontaram que o homem alugou uma sala comercial no Centro da cidade e utilizou um aplicativo de mensagens para convocar diversas pessoas para falsas entrevistas de emprego em uma empresa do ramo farmacêutico. As vagas ofereciam salários de aproximadamente R$ 8 mil.

De acordo com o titular da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR/Feira de Santana), delegado José Marcos Lima, ele fugiu após conseguir os dados pessoais das vítimas.

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Como funcionava o golpe?

“Durante as entrevistas, as vítimas eram orientadas a colocar seus aparelhos celulares no modo avião e a realizar procedimentos de reconhecimento facial, mediante registros fotográficos e gravações de vídeos, sob a justificativa de que seriam etapas obrigatórias do processo de admissão. Em determinado momento, o suspeito solicitou que os candidatos permanecessem aguardando na sala, retirou-se do estabelecimento carregando uma mala e não retornou”, afirmou o delegado.

Ele usava dados das vítimas para solicitar empréstimos

Segundo a Polícia Civil, os dados pessoais foram utilizados indevidamente para a contratação de empréstimos bancários, financiamentos de veículos e realização de transferências financeiras fraudulentas.

Entre as operações identificadas, destaca-se o financiamento de uma caminhonete avaliada em cerca de R$ 200 mil.

Investigação continua para dimensionar prejuízos

As investigações seguem com o objetivo de dimensionar os prejuízos financeiros, identificar outros envolvidos e apurar o número de vítimas.

A ação foi coordenada pela Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR/Feira de Santana), unidade vinculada ao Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC), com apoio operacional das Polícias Civis do Paraná e de Mato Grosso do Sul, por meio de unidades do DEIC.

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Tags

feira de santana golpe mato grosso do sul Polícia Civil

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