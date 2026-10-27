Homem é morto a facadas após discussão em cidade da Bahia

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Uma discussão na noite desta segunda-feira, 26, em Valente, no semiárido baiano, terminou com a morte de um homem. Leandro Pereira de Jesus, de 35 anos, foi morto a facadas, por volta das 20h, na Rua Delfino Mota, no bairro Cidade Nova.

Segundo informações da Polícia Militar, o rapaz foi atingido por, pelo menos, três facadas na região do abdômen e do peito. Ele ainda recebeu atendimento de agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e foi levado ao Hospital Municipal de Valente, mas não resistiu.

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Ainda conforme a PM, o crime foi praticado por um homem identificado pelo prenome Marcelo. A vítima teria ido na porta da casa do suspeito na companhia de outros homens para ameaçá-lo.

Os policiais foram acionados pela esposa de Marcelo, que informou que ela e o marido estavam escondido dentro de casa para se proteger do grupo de homens. Marcelo já havia sido agredido fisicamente momentos antes durante uma discussão na rua.

Quando os PMs chegaram, Leandro estava no chão ferido e Marcelo já havia fugido. Equipes da Polícia Militar de Valente, da Companhia de Emprego Tático Operacional (CETO) e da PM de São Domingos fizeram buscas para tentar localizar o suspeito, sem êxito.

O crime é investigado pela Delegacia Territorial de Valente, que tentar prender Marcelo e apurar a motivação para o crime. As informações são do Calila Notícias.