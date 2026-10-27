DESENTENDIMENTO E MORTE
Homem é morto a facadas após discussão em cidade da Bahia
Rapaz foi atingido no abdômen e no peito, em Valente; suspeito fugiu após o crime
Uma discussão na noite desta segunda-feira, 26, em Valente, no semiárido baiano, terminou com a morte de um homem. Leandro Pereira de Jesus, de 35 anos, foi morto a facadas, por volta das 20h, na Rua Delfino Mota, no bairro Cidade Nova.
Segundo informações da Polícia Militar, o rapaz foi atingido por, pelo menos, três facadas na região do abdômen e do peito. Ele ainda recebeu atendimento de agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e foi levado ao Hospital Municipal de Valente, mas não resistiu.
Ainda conforme a PM, o crime foi praticado por um homem identificado pelo prenome Marcelo. A vítima teria ido na porta da casa do suspeito na companhia de outros homens para ameaçá-lo.
Os policiais foram acionados pela esposa de Marcelo, que informou que ela e o marido estavam escondido dentro de casa para se proteger do grupo de homens. Marcelo já havia sido agredido fisicamente momentos antes durante uma discussão na rua.
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Quando os PMs chegaram, Leandro estava no chão ferido e Marcelo já havia fugido. Equipes da Polícia Militar de Valente, da Companhia de Emprego Tático Operacional (CETO) e da PM de São Domingos fizeram buscas para tentar localizar o suspeito, sem êxito.
O crime é investigado pela Delegacia Territorial de Valente, que tentar prender Marcelo e apurar a motivação para o crime. As informações são do Calila Notícias.