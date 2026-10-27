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ESTUPRO E AMEAÇAS

Homem é preso suspeito de estuprar adolescente de 16 anos na Bahia

Segundo a Polícia Civil, suspeito ameaçava matar um familiar da vítima para intimidá-la

Andrêzza Moura
Por
Homem foi preso por força de mandado de prisão
Homem foi preso por força de mandado de prisão - Foto: Divulgação Polícia Civil

A Polícia Civil da Bahia prendeu nesta terça-feira, 27, um homem, de 49 anos, suspeito de estuprar uma adolescente, de 16, em Capim Grosso, no centro-norte da Bahia. Ele foi detido por força de um mandado de prisão preventiva.

O crime ocorreu no contexto de violência doméstica e familiar e, segundo as investigações, para coagir a vítima, o homem ameaçava matar um parente dela.

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Os investigadores chegaram ao suspeito após funcionários de uma unidade escolar do município identificar indícios do crime. O caso foi relatado à polícia em março deste ano.

Conforme as investigações, o crime já vinha ocorrendo desde janeiro e, em março, ele teria aproveitado que a garota estava só em casa e tentou abusá-la. Na época, ela reagiu e conseguiu fugir. A menina foi levada a uma unidade de saúde de Capim Grosso.

Na ocasião, foram expedidas medidas protetivas proibindo que o suspeito de se aproximar da adolescente e manter contato com ela. Entretanto, como eles eram vizinhos e o cumprimento da ação judicial foi prejudicada.

Diante desta situação, a menina precisou se mudar de residência para se proteger das ameaças e intimidações. O homem foi encaminhado da Delegacia Territorial (DT) de Capim Grosso, onde segue à disposição da Justiça.

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O caso tramita em segredo de Justiça, e a adolescente recebe acompanhamento psicossocial pelo município, conforme as medidas de proteção previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Investigadores da Delegacia Territorial de Mairi, vinculada a à 16ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (16ª Coorpin/Jacobina), deram apoio a ação.

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Tags

capim grosso Estupro adolescente estupro vulnerável Polícia Civil

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