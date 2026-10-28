PM preso no caso de vereador em Santo Amaro é ligado a outros três homicídios

O policial militar investigado pelo duplo homicídio do vereador Kleber da Mota Fernandes e de seu assessor, Diego Castro Reis, também é alvo de investigações sobre outros três assassinatos ocorridos em Santo Amaro, no Recôncavo Baiano. A informação foi confirmada pela delegada Amanda Brito, coordenadora da 3ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin).

Um ano após o crime, ocorrido em 9 de novembro de 2025, a Operação Sombras da Madrugada prendeu, nesta quarta-feira, 28, dois suspeitos de envolvimento no caso, entre eles um policial militar.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Segundo a Polícia Civil, os elementos reunidos até o momento apontam para a participação de três suspeitos na execução, que teria sido motivada por recompensa financeira.

“Os elementos reunidos até o momento apontam para a participação de três suspeitos na execução do crime, que teria sido praticado mediante recompensa financeira. Contra um dos investigados, que é policial militar, também cumprimos outros três mandados de prisão referentes a investigações de outros homicídios”, afirmou Amanda Brito.

Durante a operação, foram cumpridos cinco mandados de prisão: dois relacionados ao duplo homicídio do vereador e do assessor e outros três referentes a assassinatos investigados separadamente. Os alvos foram localizados em Camaçari e Salvador. Ao todo, duas pessoas foram presas e permanecem custodiadas à disposição da Justiça, após passarem pelos exames de praxe.

Celulares, computadores e arma foram apreendidos

A operação também resultou na apreensão de sete celulares, dois computadores portáteis, um pen drive e um cartão de memória. Os policiais ainda recolheram uma caminhonete e uma pistola Taurus, modelo 840, acompanhada de 46 munições.

Segundo a delegada, os materiais serão submetidos à perícia para auxiliar no aprofundamento das investigações e esclarecer as circunstâncias dos crimes.

Terceiro suspeito continua foragido

As diligências seguem em andamento para localizar o terceiro suspeito de envolvimento no assassinato do vereador e do assessor, que permanece foragido. A Polícia Civil também busca esclarecer a dinâmica do duplo homicídio e a possível motivação financeira apontada pelos investigadores.

A corporação afirma que o trabalho continua com o objetivo de responsabilizar os envolvidos e dar uma resposta às famílias das vítimas e à sociedade. A participação dos investigados nos crimes ainda é objeto de apuração, e a responsabilização criminal depende do andamento das investigações e das decisões da Justiça.