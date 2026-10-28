TRÁFICO ALÉM DAS FRONTEIRAS
Operação mira R$ 3 milhões ligados ao tráfico e prende 10 pessoas em três estados
Dois alvos da operação não foram localizados pelas equipes policiais e são considerados foragidos
Dez pessoas foram presas nesta quarta-feira, 28, durante uma operação policial que desarticulou parte de uma organização criminosa investigada por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.
A ação, batizada de Operação Divisa Sul, ocorreu na Bahia, no Espírito Santo e em Minas Gerais. Além das prisões, a Justiça determinou o bloqueio de aproximadamente R$ 3 milhões em ativos financeiros vinculados aos investigados.
A Bahia concentrou o maior número de prisões, com seis pessoas detidas. Os mandados foram cumpridos nos municípios de Itanhém, no extremo sul do estado, e Itabuna, no sul baiano. Uma das ordens judiciais foi executada dentro do presídio de Itabuna.
Outros três suspeitos foram presos em:
- Serra, no Espírito Santo;
- enquanto a décima prisão aconteceu em Bertópolis, em Minas Gerais.
Investigados estão foragidos
Dois alvos da operação não foram localizados pelas equipes policiais e são considerados foragidos. Um deles é procurado em Salvador, enquanto o outro está sendo buscado em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro.
Durante o cumprimento dos mandados, os agentes também apreenderam porções de maconha e crack. Uma das pessoas detidas por ordem judicial acabou sendo autuada em flagrante.
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Esquema era comandado de diferentes estados
As investigações tiveram início em agosto de 2024 e identificaram a atuação de uma organização criminosa envolvida na comercialização de entorpecentes em Itanhém.
Segundo a Polícia Civil, o esquema funcionava de maneira articulada, com integrantes que, mesmo residindo em outras cidades e estados, continuavam participando da administração do tráfico e da movimentação financeira da organização.
Além de responsabilizar os suspeitos, a operação tem como objetivo enfraquecer a estrutura econômica do grupo, impedindo a continuidade das atividades criminosas.