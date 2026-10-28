Homem finge ser delegado e tenta abastecer carro sem pagar

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Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, nesta quarta-feira, 28, um homem suspeito de se passar por um delegado para abastecer o carro sem pagar.

Segundo a corporação, no dia 4 de setembro deste ano, Silvio Cesar Ferreira de Novaes Alves estava num posto de combustível, localizado na Avenida das Américas. Na hora do pagamento, ele teria desembarcado de um carro com um distintivo no peito e uma arma na cintura.

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Ele teria se identificado como delegado e afirmou que teria esquecido a carteira na delegacia, mas que retornaria para quitar a dívida. O suspeito ainda teria deixado um celular antigo como garantia que voltaria ao estabelecimento.

Esta não foi a primeira ocorrência do suspeito

De acordo com a investigação, após 18 dias sem retorno de Silvio, o gerente procurou as autoridades e descobriu que esta seria a terceira vez que ele teria utilizado essa estratégia para abastecer sem pagar.

Uma das vezes teria sido no dia 24 de agosto, e outra cerca de dois meses antes.

Além da evasão, a Polícia Civil descobriu que ele tinha autorização para manter a arma de fogo em casa ou no trabalho, mas o documento foi cassado em julho deste ano.

Com as informações em mãos, os policiais cumpriram mandado de busca e apreensão. Durante a apuração, foram apreendidos três carregadores, 35 munições intactas, um distintivo de segurança privada e um coldre.

Confira o momento da prisão