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ACUSAÇÃO GRAVE

MC Poze do Rodo é acusado de estupro por adolescente de 16 anos

Abuso teria acontecido na casa do cantor, no Rio de Janeiro

Edvaldo Sales
Por
A queixa foi formalizada nesta quarta-feira, 28
A queixa foi formalizada nesta quarta-feira, 28 - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O rapper Marlon Brendon Coelho Couto da Silva, mais conhecido como MC Poze do Rodo, foi acusado de estupro por uma adolescente de 16 anos. Ela fez a denúncia à Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ).

A queixa foi formalizada nesta quarta-feira, 28, na Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (Dcav), que investiga o caso, segundo a coluna Na Mira, do Metrópoles.

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De acordo com a jovem, o abuso teria acontecido na casa do cantor, no Rio de Janeiro, no final de setembro.

Ela disse ainda que estava sob efeito de drogas que teriam sido oferecidas por Marlon Brendon.

Segundo a PCERJ, a jovem foi levada para fazer exames no Instituto Médico Legal (IML).

A Polícia Civil disse, em nota, que os supostos autores serão intimados a prestar esclarecimentos na unidade especializada e que diligências estão em andamento para apurar todos os fatos.

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Tags

MC Poze do Rodo Polícia

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