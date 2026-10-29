Quarto suspeito de matar famoso designer de Salvador é preso

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O quarto suspeito de envolvimento na morte do designer gráfico Luciano Robatto Ramalho Sampaio, em Salvador, teve a prisão preventiva cumprida na manhã desta quinta-feira, 29, na localidade de Riacho da Guia, em Inhambupe, no interior da Bahia. O crime ocorreu em agosto de 2024 e teve como motivação, segundo as investigações, o roubo do veículo e de outros pertences da vítima.

Luciano foi atraído para um falso encontro por meio de um aplicativo de relacionamentos. Ao chegar ao local combinado, ele foi surpreendido por quatro homens. Durante a abordagem, o designer tentou fugir, mas foi contido e agredido pelo grupo até a morte.

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Após o crime, o corpo foi deixado em uma via pública no bairro do Cabula VI, enquanto o veículo da vítima foi abandonado no Loteamento Arvoredo, em Tancredo Neves, também na capital baiana.

Três suspeitos já foram condenados

A Polícia Civil identificou e indiciou quatro homens por latrocínio, roubo seguido de morte, associação criminosa e ocultação de cadáver. Os outros três envolvidos já haviam sido presos e condenados pela Justiça. O quarto investigado foi encaminhado para os procedimentos legais e permanece à disposição do Poder Judiciário.

A prisão foi realizada pela 2ª Delegacia de Homicídios (2ª DH/Central), em conjunto com a Coordenação de Operações e Inteligência do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (COI/DHPP).

Designer era conhecido no cenário artístico de Salvador

Luciano Robatto ganhou destaque na cena artística de Salvador pelo trabalho como designer gráfico e pela diagramação de obras reconhecidas, entre elas Desmontando Shakespeare, de Paulo Atto. A morte do profissional provocou manifestações de pesar de artistas e amigos.

Na época, o diretor artístico George Vladimir lamentou a perda e destacou a proximidade que tinha com Luciano, além do talento do designer e de sua habilidade na cozinha.

“Era uma pessoa muito querida, muito amiga, parceira. Artista incrível, designer brilhante e também, uma coisa curiosa, era um ótimo cozinheiro. Vai deixar saudades”, afirmou.

O dramaturgo e roteirista Claudio Simões também prestou homenagem ao amigo e lembrou o apoio que recebeu dele em um momento difícil da vida.

“Só sei que estou muito triste. Luciano era uma pessoa que me ajudou muito num momento muito difícil de minha vida, tinha um coração imenso, uma alegria de viver tão grande quanto, e é uma perda difícil pra mim”, declarou.