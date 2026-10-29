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OPERAÇÃO KRAMPUS NARCO

Tráfico de cocaína e armas em Salvador tem R$ 10 milhões bloqueados

Operação mira grupo que também tem envolvimento com lavagem de dinheiro

Luiza Nascimento
Por
Operação Krampus Narco
Operação Krampus Narco - Foto: Divulgação/Polícia Federal

Um esquema ligado a tráfico de cocaína, armas e lavagem de dinheiro em Salvador teve R$ 10 milhões bloqueados nesta quinta-feira, 29, durante a Operação Krampus Narco, que cumpriu oito mandados de busca e apreensão e oito de prisão preventiva.

Além da capital baiana, o grupo atua em outra cidade da Bahia e também em São Paulo. As ações aconteceram em:

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  • Salvador (BA);
  • Amélia Rodrigues (BA);
  • São Paulo (SP);
  • Guarujá (SP)/
  • Santo André (SP).

A associação criminosa também tem atyação em Alagoas.

Bloqueio de R$10 milhões e suspensão de empresas

Em Salvador, as ordens judiciais foram expedidas pela 2ª Vara de Garantias da Comarca de Salvador/BA, que também determinou o bloqueio de bens e valores dos investigados até o limite de R$ 10 milhões e a suspensão das atividades econômicas de 13 empresas ligadas ao grupo. Um carro também foi apreendido durante a operação.

A investigação atual é desdobramento da Operação Krampus, deflagrada em 2025, contra uma organização criminosa especializada em crimes contra instituições financeiras.

Na ocasião, foi identificado um dos investigados naquela operação também coordenava o transporte de drogas e a venda ilegal de armas. O dinheiro circulava por contas bancárias de terceiros e por empresas de fachada, o que indica lavagem de capitais.

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Grupo ainda segue em investigação

A apuração prossegue para identificar outros envolvidos e aprofundar a investigação sobre a lavagem dos recursos obtidos com a atividade criminosa.

A Operação Krampus foi de competência da Polícia Federal, Força Correcional Especial Integrada (Force/Coger/SSP-BA) e o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público da Bahia (Gaeco/MPBA).

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Tags

Bahia Operação Krampus Narco polícia federal

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