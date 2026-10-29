BYD e Governo da Bahia se unem para concluir Hospital dos Olhos da OSID

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Um novo Hospital dos Olhos está chegando a Salvador. A BYD, em parceria com o Governo do Estado, oficializou, nesta quinta-feira, 29, uma doação para as Obras Sociais Irmã Dulce (OSID), que permitirá a conclusão da nova unidade de saúde.

Em cerimônia realizada na sede da instituição, a montadora, líder global na produção de veículos elétricos e híbridos plug-in, realizou a entrega simbólica de um cheque no valor de R$ 3 milhões para viabilizar o projeto.

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O investimento da empresa chinesa, somado aos R$ 1,95 milhão aportados pelo Governo da Bahia, totaliza quase R$ 5 milhões. A expectativa é que a nova estrutura triplique a capacidade de atendimento oftalmológico da instituição.

Atualmente, a OSID já oferece serviços especializados na área, mas a ampliação permitirá aumentar o número de procedimentos e cirurgias realizados mensalmente.

A superintendente das Obras Sociais Irmã Dulce, Maria Rita Pontes, destacou a importância da parceria para a continuidade do projeto.

"Nós vamos triplicar o número de procedimentos que são feitos. Hoje, nós fazemos uma média de 3 mil procedimentos por mês e uma média de 160 cirurgias por mês. Nós vamos triplicar esse atendimento no primeiro momento", explicou.

BYD doa R$ 3 milhões para implementação do Hospital dos Olhos das Obras Sociais Irmã Dulce - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

BYD a serviço dos baianos

Em operação desde 2025, quando inaugurou oficialmente sua fábrica em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, a BYD vem ampliando sua presença na Bahia. Durante a cerimônia de entrega da doação, o vice-presidente sênior da BYD do Brasil, Alexandre Baldy, destacou o compromisso da empresa com o estado.

"A BYD veio para ficar, ela veio para se tornar uma empresa da Bahia, dos baianos, e nada mais simbólico do que ajudar aqueles que não têm condição de poder buscar saúde no meio privado, para que sejam atendidos com qualidade e com dignidade", pontuou.

Da esquerda para direita: oordenador de Oftalmologia da OSID, Bruno Castelo Branco e o Vice-Presidente Sênior da BYD, Alexandre Baldy - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

O executivo também destacou que a atuação da montadora vai além da geração de empregos, com iniciativas voltadas à qualidade de vida da população.

"A empresa já participa do dia a dia dos baianos, com os postos de trabalho criados, mas queremos ainda mais poder ajudar a tratar, cuidar, proteger a saúde e a vida humana dos baianos e dos brasileiros, porque aqui passam baianos, passam brasileiros. Aqui é uma referência para o Nordeste, para o Brasil como um todo", acrescentou.

"Governo que gosta de gente"

Responsável pela articulação entre o Governo do Estado e a BYD para a concretização do aporte, o secretário da Fazenda da Bahia (Sefaz-BA), Manoel Vitório, afirmou que a doação está relacionado à política de aproximação entre o poder público e as empresas que atuam no estado, incentivada pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT).

"Eu trabalho em um governo que tem um comando que gosta de cuidar de gente. Quem conhece as Obras Sociais Irmã Dulce cria um carinho especial pelo serviço prestado aqui. A nossa santa baiana é um orgulho, uma devoção que a gente carrega no peito", declarou.

Conclusão das obras do Hospital dos Olhos da OSID

A nova unidade será instalada no antigo Ambulatório do Centro de Reabilitação e Prevenção de Deficiências da instituição, com acesso pelo portão 5 da OSID.

Atualmente, mais de 80% das obras estão concluídas. A previsão é que o Hospital dos Olhos comece a funcionar no primeiro trimestre de 2027.

Obras Sociais Irmã Dulce - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Segundo o coordenador de Oftalmologia da OSID, Bruno Castelo Branco, as intervenções começaram em agosto de 2024, mas enfrentaram dificuldades financeiras que impediram a conclusão do projeto. Com a nova doação, a expectativa é finalizar os trabalhos.

"Essa nova ajuda vai permitir a finalização do serviço. A partir de agora, vamos ter duas salas disponíveis, vamos poder ampliar o horário de atendimento das 6h até às 22h. Já temos um serviço completo, mas vamos conseguir mais efetivos e utilizar melhor esses serviços com a área individualizada para oftalmologia", explicou.

Quais serviços oftalmológicos são oferecidos pela OSID?

As Obras Sociais Irmã Dulce oferecem atendimento especializado e gratuito à população por meio do Sistema Único de Saúde (SUS).

Entre os serviços oftalmológicos disponibilizados estão cirurgias de catarata, glaucoma, retina e uveíte, além de consultas clínicas, exames de vista e acompanhamento de rotina.