Suspeito de atear fogo na namorada grávida é preso três dias após crime na Bahia

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O jovem de 18 anos suspeito de atear fogo na própria namorada, em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, foi preso nesta quinta-feira, 29 três dias após o crime. A vítima, identificada como Paloma da Silva Gomes, de 21 anos, está grávida e permanece internada em estado grave.

O suspeito, Saymon Santos Silva, estava sendo procurado pela polícia desde segunda-feira, 26, quando ocorreu a agressão. Ele se apresentou espontaneamente em uma delegacia, acompanhado de um advogado, onde foi cumprido o mandado de prisão que havia sido expedido contra ele.

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Saymon permaneceu em silêncio durante o depoimento. Ele está à disposição da Justiça e deverá passar por audiência de custódia nos próximos dias.

Vítima descobriu gravidez durante internação

Paloma está internada no Hospital Geral do Estado (HGE), em Salvador, após sofrer queimaduras de segundo e terceiro graus em aproximadamente 30% do corpo.

A gravidez foi revelada pela jovem aos médicos e familiares durante a internação. Segundo a família, ela já passou por procedimentos cirúrgicos e continua em estado grave, sem previsão de alta.

Crime aconteceu quando jovem tentava deixar relacionamento

A tentativa de feminicídio ocorreu na segunda-feira, 26, no bairro Morada Real, em Vitória da Conquista. De acordo com familiares, Paloma estava arrumando as malas para deixar a casa onde vivia com o namorado quando foi atacada.

Segundo a irmã da vítima, Letícia da Silva, o suspeito jogou um líquido inflamável nas costas da jovem e, em seguida, utilizou um isqueiro para provocar as chamas.

“Foi pelas costas. Jogou álcool de posto de gasolina. Ela pensou que era água, ele pegou o isqueiro e jogou fogo nela. Ela falou que teve que se socorrer sozinha. Só com o segundo balde de água que apagou o fogo. A roupa ficou toda grudada no corpo”, relatou Letícia.

Mesmo ferida, Paloma conseguiu tentar apagar o fogo por conta própria. Inicialmente, ela foi socorrida para o Hospital Geral de Vitória da Conquista, mas precisou ser transferida para Salvador devido à gravidade das lesões.

Família relata histórico de agressões

Paloma e Saymon mantinham um relacionamento havia pelo menos um ano. Segundo familiares, a jovem vivia uma relação abusiva e já havia sofrido agressões físicas anteriores atribuídas ao suspeito.

O caso é investigado como tentativa de feminicídio.