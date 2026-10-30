Vigilante é preso suspeito de estuprar jovem durante caminhada na Bahia

Policiais militares da 84ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/ Barreiras) prenderam em flagrante um homem suspeito de estuprar uma jovem, de 21 anos, na manhã desta quinta-feira, 29, em Barreiras, no oeste da Bahia.

O vigilante Cássio da Silva Santos, 27, foi preso no início da madrugada desta sexta-feira, 30, na Rua Antúrio, no bairro Vila Rica, em Barreiras. O crime foi ocorreu na Rua Panamá, no bairro São Pedro. No momento, ele estava portando uma arma de fogo.

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"Ela costuma fazer caminhada, corridas. E, na data de ontem, ela foi abordada por esse indivíduo que, mostrando a arma de fogo a ela, exigiu que ela pegasse na mão dele, como se namorados fossem. Andaram alguns quarteirões até ele encontrar um local que entendesse apropriado e aí praticou relação sexual com ela mediante uso de violência e grave ameaça", explicou o delegado delegado Leonardo de Almeida, coordenador da 11ª Coodenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/ Barreiras).

De acordo com o coordenador, tudo leva a crer que o suspeito premeditou o crime. "Ele sai para a prática do estupro mesmo. Porque a informação é que ele abordou uma primeira pessoa, uma primeira mulher, e ela escapou porque, no momento em que eles estavam ainda conversando, uma colega dela chegou em um carro para pegá-la", afirmou Almeida, revelando que ainda tenta identificar essa vítima.

Cássio, que seria funcionário de uma escola municipal de Catolândia, cidade cerca de 30 Km de Barreiras, não possui passagem criminal anterior. "É a primeira vez, por enquanto, de estupro. Ele não tem passagem. E, assim, a prática se deu uma só vez, e espero que seja a única", reafirmou o delegado.

A abordagem e o crime

Câmeras de segurança da rua registraram o exato momento em que o homem aborda a vítima. O relógio marcava 5h30.

Na imagem, é possível ver que, logo após ser abordada e perceber que o suspeito está armado, a jovem pega o celular de dentro de uma bolsa e o entrega. Mas, o homem não aceita.

"Ele estava fazendo atividade física, caminhando, como ela também. Em um dado momento, eles se encontram, ele aborda ela na rua. Primeiro, ele apalpa ela nas nádegas e a ameaça, mostrando uma arma de fogo que está na sua cintura. Usando de violência e grave ameaça, leva ela para um outro local e pratica a violência sexual", conta o delegado. A jovem foi estuprada em baixo de uma árvore, ao lado de uma unidade escolar.

Após o fato, a moça foi encaminhada ao Hospital do Oeste. Não há informações sobre o estado de saúde dela. Mas, de acordo com o delegado, apesar de muito abalada, ela já prestou depoimento.

Conforme o coordenador, embora Cássio não seja morador de Barreiras, ele mantém residência no município e em outras duas cidades vizinhas. "Ele não é daqui de Barreiras. Ele tem endereço de residência tanto em uma cidadezinha próxima daqui, chamada Catolândia, como tem endereço em Barreiras e Luís Eduardo Magalhães", revelou Almeida.

Conduzido à unidade policial, o vigilante foi autuado em flagrante por estupro. O coordenador afirmou que vai solicitar a conversão da prisão em flagrante em preventiva.

"Foi autuado por estupro. Se a gente encontrasse a arma, também seria autuado por porte ilegal de arma de fogo, mas a gente não encontrou. Estou pedindo a preventiva e vou pedir busca e apreensão nesses endereços dele para que a gente busque, veja se localiza a arma de fogo", finalizou o delegado.