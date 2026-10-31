POLÍTICA
Rui Costa prioriza Senado e pode não assumir ministério de imediato
Petista conduziu a Casa Civil de Lula durante governo
Ministro-chefe da Casa Civil durante o terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o senador eleito Rui Costa (PT) não deve assumir de imediato um novo ministério a partir de 2027.
Segundo informações do portal A TARDE, obtidas em conversas com aliados do petista, Rui tem como prioridade o mandato no Senado, que terá início em fevereiro de 2027, após ser eleito com votação recorde na Bahia.
Fontes ligadas a Rui afirmam que o agora senador, fundamental na campanha que resultou na virada de Lula na eleição presidencial, tem como objetivo passar, pelo menos, os dois anos iniciais do seu mandato no Congresso Nacional.
A atuação de Rui no Senado, que terá uma maioria de senadores do PL, principal sigla de oposição a Lula, é vista também por aliados como estratégica para um cenário de tensionamento político.
Caso deixe o Senado para ocupar um cargo no governo, como tem sido cotado nos últimos dias, Rui passará o mandato, em caráter provisório, para Ronaldo Carletto (Avante), primeiro suplente da sua chapa.
Rui Costa é cotado para ministérios
Após passar pela Casa Civil no terceiro mandato de Lula, Rui Costa aparece na lista de favoritos para ocupar novamente a Esplanada dos Ministérios no próximo governo do petista.
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Além da Casa Civil, Rui tem sido ventilado em pastas voltadas para a infraestrutura. O petista pode ser nomeado para os seguintes ministérios:
- Casa Civil
- Cidades
- Integração