Simone Tebet ganha força para o STF após perder eleição

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Candidata derrotada ao Senado por São Paulo nas eleições deste ano, a ex-ministra Simone Tebet (PSB) entrou no radar de indicações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para o Supremo Tribunal Federal (STF).

De acordo com informações de Mônica Bergamo, em sua coluna no jornal Folha de S. Paulo, Tebet vem ganhando força nos bastidores para uma das vagas futuras. Atualmente, o posto deixado por Luís Roberto Barroso permanece em aberto desde 2025.

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Além dessa cadeira, outras duas vagas devem ser abertas nos próximos anos, no segundo mandato de Lula. Apesar da carreira política, Tebet também é formada em direito, tendo lecionado em diversas universidades.

Mudança para São Paulo e derrota

Com trajetória política forjada no Mato Grosso do Sul, Simone Tebet acatou ao pedido de Lula e transferiu seu domicílio eleitoral para São Paulo, onde disputou pelo PSB, seu atual partido, o Senado.

Tebet obteve 8.342.968 votos, ficando em terceiro lugar, não conquistando uma das vagas em jogo no Senado pelo estado.