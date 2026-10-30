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POLÍTICA

Jerônimo inicia agenda no interior por cidade que deu 88,8% dos votos a Lula

Governador escolheu município que teve o maior percentual de votos para Lula em toda a Bahia

Luan Julião
Por
Teodoro Sampaio ficou na 17ª posição entre as cidades brasileiras com maior votação proporcional para o presidente no segundo turno
Teodoro Sampaio ficou na 17ª posição entre as cidades brasileiras com maior votação proporcional para o presidente no segundo turno - Foto: Thássio Ramos
Eleições 2026

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) iniciou sua agenda no interior da Bahia após a vitória de Lula no segundo turno das eleições em Teodoro Sampaio. O município registrou 88,8% dos votos para a reeleição do presidente e ficou na 17ª posição entre as cidades brasileiras com maior votação proporcional para o petista.

A passagem pela cidade foi marcada por entregas nas áreas de educação e saúde, além da inauguração de obras de recuperação de estradas na região. Durante a visita, Jerônimo agradeceu à população pelo desempenho eleitoral de Lula no município.

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“Obrigado a cada um, a cada uma que se mobilizou, levou a mensagem do presidente, correu atrás de cada eleitor que não votou, que ajudou quem precisou. Teodoro Sampaio está no coração de Lula”, disse o governador.

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Teodoro Sampaio liderou votação proporcional na Bahia

Com 88,8% dos votos no segundo turno, Teodoro Sampaio ficou à frente de outros municípios baianos no percentual de apoio a Lula. Andorinha aparece na sequência, com 88,07%, seguida por Barra do Mendes e Glória, ambas com 87,7%.

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Bahia Jerônimo Rodrigues Lula Teodoro Sampaio

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